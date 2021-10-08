Thời trang tiểu tam cặp với chồng người ta: Cứ phải váy hai dây ngắn cũn cỡn, xẻ ngang xẻ dọc sexy hết nấc mới chịu!

Chứng kiến nhiều vụ đánh ghen, dân mạng đã tổng hợp ra gu ăn mặc gợi cảm của "tiểu tam".

Dân mạng không lạ gì những clip đánh ghen được chia sẻ trên mạng, hết chuyện của nhân vật chính, nhiều người lại "dòm" sang thời trang của chị vợ và tiểu tam. Nếu như các bà vợ kín mít, có phần xuề xòa dù gia đình có điều kiện thì tiểu tam cứ auto xuất hiện trong trang phục hớ hênh, sexy. Trang phục váy/đầm hai dây là mốt được chị em ưa chuộng vì vừa tôn dáng, vừa thoải mái lại gợi cảm. Ít ai biết, đây cũng là top trang phục được lòng các tiểu tam và luôn "chiếm sóng" trong các clip đánh ghen được tung lên mạng. Vì sự xuất hiện thường xuyên, netizen còn gọi vui đây là thời trang của tiểu tam.

Trong vụ đánh ghen ở hồ Tây (Hà Nội) mới đây, cô nàng tiểu tam cũng chọn trang phục "mát mẻ" tương tự đi "hóng gió" cùng anh chồng.

Tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây sexy hết cỡ ngồi trong xe ô tô được anh chồng bảo vệ. Không những thế, dây váy lại cứ "tụt" xuống như trêu tức chị vợ. Hóa ra bộ đồ từng được tiểu tam mặc quảng cáo trên livestream bán hàng cách đây không lâu. Tháng 9/2020, vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội) đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Trong khi chị vợ xuề xòa đội combo mũ vải lẫn mũ bảo hiểm thì nhìn tiểu tam mà xem, váy hai dây sexy thế kia. Váy cứ gọi là ngắn, sexy hết nấc có thể luôn. Ngoài đời tiểu tam cũng chuộng trang phục "mát mẻ" này. Chị vợ mặc áo thun trèo lên hẳn nắp xe để tóm bồ nhí và yêu cầu tiểu tam bước ra ngoài. Tiểu tam lên đồ sexy, hở hết lưng giữa bàn dân thiên hạ, ai cũng phải ngoái nhìn. Chị vợ kín cổng cao tường, đeo cả khẩu trang còn tiểu tam lên đồ váy sexy, guốc cao. Xét về gu ăn mặc, tiểu tam trong vụ đánh ghen năm 2020 này "trên cơ" chị vợ. Vẫn là item quen thuộc, tiểu tam lần này còn diện đồ ngủ sexy khi bị tóm sống tại trận. Cô bồ nhí bị nhóm người lột đồ trong quán cà phê, lộ bodykhá gợi cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thoi-trang-tieu-tam-cap-voi-chong-nguoi-ta-cu-phai-vay-hai-day-ngan-cun-con-xe-ngang-xe-doc-sexy-het-nac-moi-chiu-429604.html