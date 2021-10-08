Tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây lại bị dân mạng "khịa đểu": "Top trang phục mặc đi ngủ với chồng người ta trong mọi hoàn cảnh"

Thời trang 08/10/2021 13:10

Gu thời trang của tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây bị chê "phèn", "sến rện".

Vụ đánh ghen hồ Tây vào tối 6/10 gây xôn xao mạng xã hội đến hôm nay vẫn chưa "hạ nhiệt". Những câu chuyện bên lề về nhân vật chính thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Hết so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tâm, cư dân mạng lại quay ra tổng hợp những set đồ của tiểu tam bán trên facebook. Được biết, cả chị vợ và tiểu tam đều cùng kinh doanh thời trang và tự làm mẫu cho sản phẩm của mình.

Tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây lại bị dân mạng 'khịa đểu': 'Top trang phục mặc đi ngủ với chồng người ta trong mọi hoàn cảnh' - Ảnh 1

Nhan sắc cô bồ bị đánh giá kém xa chị vợ.

Mới đây, một hội nhóm nổi tiếng trên mạng đã đăng bài tổng hợp "Loạt outfit cho chị em đảm bảo đốn tim bạn trai, nhất là trai có gia đình". Bài viết thu hút hàng nghìn bình luận của hội chị em với những nhận xét sắc bén nhất.

Tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây lại bị dân mạng 'khịa đểu': 'Top trang phục mặc đi ngủ với chồng người ta trong mọi hoàn cảnh' - Ảnh 2

Bài viết phân tích - nhận xét gu thời trang của tiểu tam.

Tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây lại bị dân mạng 'khịa đểu': 'Top trang phục mặc đi ngủ với chồng người ta trong mọi hoàn cảnh' - Ảnh 3

Một tài khoản nhận xét gu ăn mặc kém sang của tiểu tam: "Set hồ mặc đi ngủ với chồng người ta trong mọi hoàn cảnh, chị em nào cần alo bạn ý nhé". 

Tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây lại bị dân mạng 'khịa đểu': 'Top trang phục mặc đi ngủ với chồng người ta trong mọi hoàn cảnh' - Ảnh 4

Tiểu tam bị chê phối đồ kém, không có gu thẩm mỹ.

Tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây lại bị dân mạng 'khịa đểu': 'Top trang phục mặc đi ngủ với chồng người ta trong mọi hoàn cảnh' - Ảnh 5

Thậm chí, một người còn cho biết "đồng nghiệp ở công ty cũ còn mặc đẹp hơn" khi so sánh với tiểu tam.

Tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây lại bị dân mạng 'khịa đểu': 'Top trang phục mặc đi ngủ với chồng người ta trong mọi hoàn cảnh' - Ảnh 6

Chẳng hiểu chụp ảnh thế nào, trông tiểu tam cứ lùn tịt thế này.

Tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây lại bị dân mạng 'khịa đểu': 'Top trang phục mặc đi ngủ với chồng người ta trong mọi hoàn cảnh' - Ảnh 7

"Set đồ đi chơi trong mọi hoàn cảnh và hoàn cảnh là mặc đi cướp chồng".

Tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây lại bị dân mạng 'khịa đểu': 'Top trang phục mặc đi ngủ với chồng người ta trong mọi hoàn cảnh' - Ảnh 8

Tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây lại bị dân mạng 'khịa đểu': 'Top trang phục mặc đi ngủ với chồng người ta trong mọi hoàn cảnh' - Ảnh 9

Tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây lại bị dân mạng 'khịa đểu': 'Top trang phục mặc đi ngủ với chồng người ta trong mọi hoàn cảnh' - Ảnh 10

Nhìn gu ăn mặc tiểu tam thế này, anh chồng mê được kể cũng lạ?

 

Hóa ra chị vợ trong vụ đánh ghen hồ Tây đã có "điềm báo" từ trước, còn nói câu triết lý cực hay

Hóa ra chị vợ trong vụ đánh ghen hồ Tây đã có "điềm báo" từ trước, còn nói câu triết lý cực hay

"Khi đàn ông nhiều tiền họ cảm thấy muốn có thêm đàn bà. Khi đàn bà nhiều tiền họ lại chả cần đàn ông nào bên cạnh", status của chị vợ trong vụ đánh ghen được "đào" lại.

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