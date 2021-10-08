Vụ đánh ghen hồ Tây vào tối 6/10 gây xôn xao mạng xã hội đến hôm nay vẫn chưa "hạ nhiệt". Những câu chuyện bên lề về nhân vật chính thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Hết so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tâm, cư dân mạng lại quay ra tổng hợp những set đồ của tiểu tam bán trên facebook. Được biết, cả chị vợ và tiểu tam đều cùng kinh doanh thời trang và tự làm mẫu cho sản phẩm của mình.