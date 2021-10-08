Gu thời trang của tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây bị chê "phèn", "sến rện".
- Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: "Gu anh chồng mặn quá"
- Hùng hổ cùng bạn thân đi đánh ghen, nhưng vừa xộc thẳng vào nhà nghỉ, tôi đã hối hận vô cùng và ước mình đừng tham gia vào vụ đó
Vụ đánh ghen hồ Tây vào tối 6/10 gây xôn xao mạng xã hội đến hôm nay vẫn chưa "hạ nhiệt". Những câu chuyện bên lề về nhân vật chính thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
Hết so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tâm, cư dân mạng lại quay ra tổng hợp những set đồ của tiểu tam bán trên facebook. Được biết, cả chị vợ và tiểu tam đều cùng kinh doanh thời trang và tự làm mẫu cho sản phẩm của mình.
Nhan sắc cô bồ bị đánh giá kém xa chị vợ.
Mới đây, một hội nhóm nổi tiếng trên mạng đã đăng bài tổng hợp "Loạt outfit cho chị em đảm bảo đốn tim bạn trai, nhất là trai có gia đình". Bài viết thu hút hàng nghìn bình luận của hội chị em với những nhận xét sắc bén nhất.
Bài viết phân tích - nhận xét gu thời trang của tiểu tam.
Một tài khoản nhận xét gu ăn mặc kém sang của tiểu tam: "Set hồ mặc đi ngủ với chồng người ta trong mọi hoàn cảnh, chị em nào cần alo bạn ý nhé".
Tiểu tam bị chê phối đồ kém, không có gu thẩm mỹ.
Thậm chí, một người còn cho biết "đồng nghiệp ở công ty cũ còn mặc đẹp hơn" khi so sánh với tiểu tam.
Chẳng hiểu chụp ảnh thế nào, trông tiểu tam cứ lùn tịt thế này.
"Set đồ đi chơi trong mọi hoàn cảnh và hoàn cảnh là mặc đi cướp chồng".
Nhìn gu ăn mặc tiểu tam thế này, anh chồng mê được kể cũng lạ?