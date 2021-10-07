Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: "Gu anh chồng mặn quá"

Xã hội 07/10/2021 12:15

Cư dân mạng chán ngán khi so sánh chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen Hồ Tây vì nhan sắc khác một trời một vực.

Tối 6/10, cư dân mạng lan truyền clip về một vụ đánh ghen ở Hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội). Trong clip, người vợ cố hết sức kéo anh chồng ra khỏi xe, liên tục chửi bới và có hành động túm tóc 'tiểu tam' đang cố thủ trong xe ô tô.

Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: 'Gu anh chồng mặn quá' - Ảnh 1

Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: 'Gu anh chồng mặn quá' - Ảnh 2

Anh chồng lại cố sức để bảo vệ cô gái kia khiến mọi chuyện càng trở nên căng thẳng. Sau đó, lực lượng công an phải can thiệp và đưa cả 3 trở về trụ sở.

Được biết, chị vợ còn cho biết anh chồng này còn đòi xử phạt mình vì đã đánh bồ trong khi cả hai vẫn chưa hề ly hôn. Tới ngày 7/10, những câu chuyện bên lề vụ đánh ghen vẫn được dân mạng quan tâm. 

Chỉ sau ít phút, "hội thám tử" mạng xã hội đã tìm ra "info" của cả ba nhân vật chính. Được biết, chị vợ và tiểu tam đều kinh doanh thời trang. So sánh phong cách ăn mặc và nhan sắc của hai người, dân mạng đều ngán ngẩm không hiểu vì sao anh chồng có thể mê mẩn tiểu tam đến như vậy.

Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: 'Gu anh chồng mặn quá' - Ảnh 3

Nhan sắc khác một trời một vực của chị vợ và cô bồ. 

Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: 'Gu anh chồng mặn quá' - Ảnh 4

Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: 'Gu anh chồng mặn quá' - Ảnh 5

Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: 'Gu anh chồng mặn quá' - Ảnh 6

Nhìn tiểu tam thế này có chán không cơ chứ.

Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: 'Gu anh chồng mặn quá' - Ảnh 7

Nhan sắc chị vợ "sương sương" mà vẫn xinh.

Nhiều cư dân mạng đồng tình cho rằng, chị vợ chính thất xinh và nuột hơn cô bồ, trong khi tiểu tam có nhan sắc bình thường, style ăn mặc "phèn". Netizen cho rằng gu anh chồng "quá mặn" mới có thể cặp kè với tiểu tam có ngoại hình kém hẳn vợ.

Do kinh doanh thời trang, cả chị vợ và tiểu tam đều tự làm mẫu bán trang phục của mình. Theo dõi clip tik tok, có thể thấy cô bồ có gu thời trang kém. Không những thế, cô nàng còn tự dìm hàng bản thân với góc quay trông lùn tịt. "Gu anh chồng mặn quá", "Vợ xinh thế kia còn cặp kè", "Phở kiểu này trông có thiếu gia vị không cơ chứ" là những bình luận của dân mạng.

Sau khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu ta, cộng đồng mạng vẫn chưa hả giận mà còn rủ nhau vào bom hàng shop của tiểu tam.

Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: 'Gu anh chồng mặn quá' - Ảnh 8

Cửa hàng thời trang của tiểu tam. 

Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: 'Gu anh chồng mặn quá' - Ảnh 9

Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: 'Gu anh chồng mặn quá' - Ảnh 10

Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: 'Gu anh chồng mặn quá' - Ảnh 11

Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: 'Gu anh chồng mặn quá' - Ảnh 12

Dân mạng đồng loạt kêu gọi "bom" hàng của tiểu tam. 

 

Vụ đánh ghen ở Hồ Tây: Cô vợ khai báo đang ly thân nhưng động thái của anh chồng mới sốc

Vụ đánh ghen ở Hồ Tây: Cô vợ khai báo đang ly thân nhưng động thái của anh chồng mới sốc

Tưởng sự việc được giải quyết trong êm đẹp, nhưng nhiều người cũng không khỏi bất ngờ khi từ trụ sở công an về, chị vợ cho biết lúc lên phường anh chồng còn đòi... quyền lợi cho bồ.

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