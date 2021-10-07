Cụ thể, người vợ đã phát hiện ra chồng mình chở theo "tiểu tam" tại Hồ Tây. Cả hai đang tâm sự với nhau thì bị người vợ xông đến bắt tại trận.

Vào tối ngày 6/10, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ đoạn nhiều đoạn video ghi lại một vụ bắt ghen làm náo loạn một khu vực tại Hà Nội.

Trong đoạn clip, trên một chiếc ô tô màu đỏ, người vợ mặc áo trắng đang đứng chặn ở cửa xe. Bên trong, người chồng đang ôm chặt "tiểu tam". Người vợ đứng bên ngoài đang túm tóc "tiểu tam" và dùng sức lôi ra ngoài, cảnh cáo người chồng: "Mày bỏ ra, tao không nhẹ nhàng nữa đâu".

Tuy nhiên, anh chồng vẫn cố gắng giữ chặt cô bồ và ngăn chặn hành động của vợ. Sau một hồi giằng co, người vợ đã lôi áo, kéo được chồng ra khỏi xe. Người chồng vội vàng đứng ra can ngăn vợ, che chắn cho "tiểu tam". Còn cô bồ chỉ biết cúi gằm mặt chịu trận.

Người chồng ôm chặt bồ nhí, không cho vợ 'ra tay' - Ảnh: Internet

Lúc này, những người xung quanh cũng yêu cầu người chồng bỏ tay ra. Anh ta tỏ ra luống cuống vì những người xung quanh cũng “tấn công” mình gay gắt.

“Nó bỏ nhà đi với con này, mày bảo vệ nó đúng không, mày bỏ khẩu trang ra”, cô vợ vẫn rất kiên quyết.

Điều đáng nói trong cuộc đánh ghen và bắt quả tang này, người vợ một thân một mình nhưng xử lý diễn biến vô cùng kín kẽ. Bản thân cô cũng chẳng ngại ngần gì, tỏ ra quyết liệt hết sức để lôi bằng được nhân tình của chồng mình ra ngoài.

Nhiều người xót xa khi nhìn cảnh cô vợ bị phản bội - Ảnh: Cắt từ clip

Sự việc khiến nhiều người dừng lại để quay video gây tắc đường. Được biết, một lúc sau, lực lượng công an xuất hiện và giải tán đám đông. Lúc này, sự việc mới tạm thời dừng lại.

Hiện tại chưa rõ thực hư sự việc thế nào và cái kết ra sao, nhưng đoạn clip vẫn đang được lan truyền khắp các diễn đàn lớn, nhỏ trên mạng xã hội nhận về rất nhiều bình luận bàn tán xôn xao

Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với cô vợ khi có chồng lăng nhăng. Một vài người khác lại cho rằng cô vợ không nên làm lớn chuyện, nhất là thời điểm dịch bệnh phức tạp, đánh ghen thu hút mọi người dẫn đến tụ tập đông người.