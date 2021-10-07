Trong góc camera này, nhiều tình tiết gay gấn được hé lộ vụ đánh ghen ầm ĩ ở Hồ Tây.

Vào khoảng 21h ngày 6/10 một người phụ nữ trẻ đã chặn đầu chiếc xe ô tô Mazda màu đỏ, to tiếng với cặp đôi trong xe. Bấy giờ người dân xung quanh xúm lại vì nhận ra đây là vụ đánh ghen khá náo loạn. Theo chia sẻ của người phụ nữ trong clip, người đàn ông trong xe ô tô là chồng của chị này, có quan hệ bất chính với người phụ nữ đi cùng. Thế nhưng chị đã phải rất vất vả mới kéo được chồng ra khỏi xe. Anh ta còn ôm chặt cô nhân tình để bảo vệ cô ta khỏi sự tấn công của chị vợ.

Mới đây, một góc khác của camera đã tiết lộ nhiều tình tiết gay cấn của vụ đánh ghen ầm ĩ. Theo đó, mở đầu đoạn clip, chị vợ đứng ở cửa xe ô tô, liên tục dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào cửa kính xe. Cùng lúc đó, chồng và người tình mới ra sức cố thủ trong xe. Không thể nhẫn nại, cô vợ một mình túm tóc, cố hết sức kéo "trà xanh" và chồng ra khỏi xe. Cả ba giằng co rất lâu, chị vợ liên tục trách mắng chồng: "Mày bỏ tay ra... mày bảo vệ nó đúng không, mày bỏ khẩu trang ra...",

Góc quay khác của vụ đánh ghen ở Hồ Tây - Ảnh: Chụp từ clip Sau khi lôi được người kề ấp tay gối ra khỏi xe, người vợ tiếp tục lao về phía cô bồ nhưng chồng ra sức ngăn cản. Chị vợ tức giận, cầm mũ bảo hiểm rồi yêu cầu chồng: "Bỏ ra". Tuy nhiên, chồng của người phụ nữ vẫn nhất mực đứng bảo vệ "trà xanh". Cô vợ kiên quyết dùng mũ bảo hiểm đánh thẳng lên người chồng. Màn đánh ghen Hồ Tây đã khiến người qua đường tụ tập để "hóng", khiến cả đoạn đường tắc cứng. Khoảng 15 phút sau công an đã có mặt để giải tán đám đông và yêu cầu những người liên quan về phường. Một góc quay được dân mạng chia sẻ trước đó - Ảnh: Cắt từ clip Theo thông tin từ báo Dân Trí, 2 vợ chồng này đang trong quá trình ly thân và chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục để ly hôn. Tại trụ sở, công an yêu cầu các bên ký kết, lập biên bản ngăn chặn để sự việc như vậy không tái diễn.

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