Hành trình đi đẻ 'thượng lưu' của bà xã xinh đẹp Lộc Fuho, dân mạng nghe giá mà 'choáng'

Lộc Fuho đang gây bão mạng khi mọi thông tin của anh đều được mọi người săm soi nhiều tình. Mới đây, idol giới trẻ đã nhờ dân mạng tư vấn đặt tên con của mình và nhận cái kết khiến ai nấy cười rớt hàm. Tuy nhiên, mọi người bất ngờ đón tin vui khi anh đã lên chức bố. Sau khi khoe niềm vui đón baby, anh đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Hiện bài viết của Lộc Fuho vẫn gây xôn xao MXH. Mới đây, cả hai làm một vlog chia sẻ quá trình đón tiểu công chúa chào đời.

Lộc Fuho nên duyên cùng bà xã xinh đẹp

Chia sẻ về hành trình đi đẻ, vợ xinh đẹp Lộc Fuho bộc bạch: "Tôi đẻ mổ được hơn 2 ngày rồi. Tôi mổ nên hơi mệt. Lúc đẻ xong còn thuốc tê, đi không nổi. Bây giờ thì đau lưng, mệt lắm mọi người. Nhiều người bảo tôi sinh thường sẽ khỏe hơn nhưng tôi sinh con khi chưa đủ ngày, xương chậu hẹp nên bác sĩ khuyên mổ luôn. Mổ ra thấy con tôi xúc động lắm, mang bầu 9 tháng 10 ngày rất mệt nhưng thấy con thì rất vui mừng".