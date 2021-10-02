Hành trình đi đẻ 'thượng lưu' của bà xã xinh đẹp Lộc Fuho, dân mạng nghe giá mà 'choáng'

Nghe giá đi đẻ của vợ Lộc Fuho, ai nấy xuýt xoa anh quá thương vợ.
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Lộc Fuho đang gây bão mạng khi mọi thông tin của anh đều được mọi người săm soi nhiều tình. Mới đây, idol giới trẻ đã nhờ dân mạng tư vấn đặt tên con của mình và nhận cái kết khiến ai nấy cười rớt hàm. Tuy nhiên, mọi người bất ngờ đón tin vui khi anh đã lên chức bố. Sau khi khoe niềm vui đón baby, anh đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Hiện bài viết của Lộc Fuho vẫn gây xôn xao MXH. Mới đây, cả hai làm một vlog chia sẻ quá trình đón tiểu công chúa chào đời.
Chia sẻ về hành trình đi đẻ, vợ xinh đẹp Lộc Fuho bộc bạch: "Tôi đẻ mổ được hơn 2 ngày rồi. Tôi mổ nên hơi mệt. Lúc đẻ xong còn thuốc tê, đi không nổi. Bây giờ thì đau lưng, mệt lắm mọi người. Nhiều người bảo tôi sinh thường sẽ khỏe hơn nhưng tôi sinh con khi chưa đủ ngày, xương chậu hẹp nên bác sĩ khuyên mổ luôn. Mổ ra thấy con tôi xúc động lắm, mang bầu 9 tháng 10 ngày rất mệt nhưng thấy con thì rất vui mừng".
Để bà xã được chăm sóc chu đáo nhất, đã thuê phòng dịch vụ. Căn phòng tiện nghi, có 2 giường, nhà vệ sinh khép kín, có cả sofa tiếp khách. Idol giới trẻ tiết lộ tạm đóng viện phí là 16 triệu đồng. Lý giải về chuyện chi tiền khủng cho vợ đi đẻ, Lộc Fuho tâm sự tiền bạc có thể kiếm lại được còn sức khỏe mới quan trọng nên không thể tiết kiệm được.
Hành trình đi đẻ sang chảnh của vợ Lộc Fuho khiến ai nấy xuýt xoa ngưỡng mộ
Theo đuổi phong cách bình dị, chân thật nhưng không kém phần hài hước, các video của chàng trai này bỗng dưng nổi đình nổi đám trên MXH. Trên kênh YouTube của anh chàng này thường có 500.000 - 700.000 lượt xem, cao nhất lên tới 1,3 triệu lượt. Kênh TikTok của Lộc Fuho hiện mới chỉ đăng 50 video nhưng cũng thu hút 1,2 triệu lượt thích, có những video lên tới hơn 1 triệu lượt xem. Đây cũng là nền tảng tạo nên kỷ lục 257.000 người theo dõi trực tiếp Lộc Fuho vào tối qua.
Chàng phụ hồ sinh năm 1994 có cuộc sống gia đình hơi khó khăn. Được biết, mẹ Lộc là vợ hai, tuy nhiên bà mất sớm để lại hai đứa con tự kiếm tiền, nuôi nấng và bảo vệ nhau. Ngoài ra, Lộc và em gái sống trong một ngôi nhà đang xây dựng dở dang. Tuy cuộc sống vất vả nhưng Lộc vẫn luôn yêu đời và vui vẻ.
Hiện tại việc idol giới trẻ lên thiên chức bố vẫn gây xôn xao MXH.
Ảnh: Tổng hợp