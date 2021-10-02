Hành trình đi đẻ 'thượng lưu' của bà xã xinh đẹp Lộc Fuho, dân mạng nghe giá mà 'choáng'

Xã hội 02/10/2021 12:37

Nghe giá đi đẻ của vợ Lộc Fuho, ai nấy xuýt xoa anh quá thương vợ.

Lộc Fuho đang gây bão mạng khi mọi thông tin của anh đều được mọi người săm soi nhiều tình. Mới đây, idol giới trẻ đã nhờ dân mạng tư vấn đặt tên con của mình và nhận cái kết khiến ai nấy cười rớt hàm. Tuy nhiên, mọi người bất ngờ đón tin vui khi anh đã lên chức bố. Sau khi khoe niềm vui đón baby, anh đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Hiện bài viết của Lộc Fuho vẫn gây xôn xao MXH. Mới đây, cả hai làm một vlog chia sẻ quá trình đón tiểu công chúa chào đời.

Loc Fuho
Lộc Fuho nên duyên cùng bà xã xinh đẹp

Chia sẻ về hành trình đi đẻ, vợ xinh đẹp Lộc Fuho bộc bạch: "Tôi đẻ mổ được hơn 2 ngày rồi. Tôi mổ nên hơi mệt. Lúc đẻ xong còn thuốc tê, đi không nổi. Bây giờ thì đau lưng, mệt lắm mọi người. Nhiều người bảo tôi sinh thường sẽ khỏe hơn nhưng tôi sinh con khi chưa đủ ngày, xương chậu hẹp nên bác sĩ khuyên mổ luôn. Mổ ra thấy con tôi xúc động lắm, mang bầu 9 tháng 10 ngày rất mệt nhưng thấy con thì rất vui mừng". 

Để bà xã được chăm sóc chu đáo nhất, đã thuê phòng dịch vụ. Căn phòng tiện nghi, có 2 giường, nhà vệ sinh khép kín, có cả sofa tiếp khách. Idol giới trẻ tiết lộ tạm đóng viện phí là 16 triệu đồng. Lý giải về chuyện chi tiền khủng cho vợ đi đẻ, Lộc Fuho tâm sự tiền bạc có thể kiếm lại được còn sức khỏe mới quan trọng nên không thể tiết kiệm được.

Loc Fuho 2

Hành trình đi đẻ 'thượng lưu' của bà xã xinh đẹp Lộc Fuho, dân mạng nghe giá mà 'choáng' - Ảnh 3

Hành trình đi đẻ sang chảnh của vợ Lộc Fuho khiến ai nấy xuýt xoa ngưỡng mộ

Theo đuổi phong cách bình dị, chân thật nhưng không kém phần hài hước, các video của chàng trai này bỗng dưng nổi đình nổi đám trên MXH. Trên kênh YouTube của anh chàng này thường có 500.000 - 700.000 lượt xem, cao nhất lên tới 1,3 triệu lượt. Kênh TikTok của Lộc Fuho hiện mới chỉ đăng 50 video nhưng cũng thu hút 1,2 triệu lượt thích, có những video lên tới hơn 1 triệu lượt xem. Đây cũng là nền tảng tạo nên kỷ lục 257.000 người theo dõi trực tiếp Lộc Fuho vào tối qua. 

Loc Fuho 3
Anh rất yêu vợ của mình

Chàng phụ hồ sinh năm 1994 có cuộc sống gia đình hơi khó khăn. Được biết, mẹ Lộc là vợ hai, tuy nhiên bà mất sớm để lại hai đứa con tự kiếm tiền, nuôi nấng và bảo vệ nhau. Ngoài ra, Lộc và em gái sống trong một ngôi nhà đang xây dựng dở dang. Tuy cuộc sống vất vả nhưng Lộc vẫn luôn yêu đời và vui vẻ.

Hiện tại việc idol giới trẻ lên thiên chức bố vẫn gây xôn xao MXH.

Ảnh: Tổng hợp

Lộc Fuho nhận cái kết '7749 lần trớt quớt' khi hỏi thăm ý kiến dân mạng đặt tên cho baby

Lộc Fuho nhận cái kết '7749 lần trớt quớt' khi hỏi thăm ý kiến dân mạng đặt tên cho baby

Nghe những cái tên dân mạng tư vấn cho Lộc Fuho ai nấy muốn 'té ngửa'.

Xem thêm
Từ khóa:   Lộc Fuho livestream Lộc Phù Hồ Lộc Fuho mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số