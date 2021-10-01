Rò rỉ thông tin thiếu gia nhà 'vua kim hoàn' Johnny Đặng thừa hưởng 600 tỷ, cư dân mạng choáng váng vì điều này

Xã hội 01/10/2021 11:31

Nghe tin đồn râm ran ai nấy vô cùng ngưỡng mộ về độ giàu có của Johnny Đặng.

Mới đây, cuộc sống riêng tư của Johnny Đặng bị dân mạng soi nhiệt tình. Trên mạng có tin đồn râm ran rằng Johnny Đặng sẽ để lại số tài sản là 600 tỷ cho con trai mình thừa kế. Thông tin chưa biết thực hư ra sao nhưng ai nấy đều trầm trồ về độ giàu có của ông.

Johnny Dang
Johnny Đặng rất nổi tiếng trên MXH

Trên một fanpage lan truyền tin đồn này với nội dung: "Người con trai kế thừa gia tài 600 tỷ của Johnny Đặng bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều kim cương". Đính kèm là bức ảnh 2 bố con Johnny Đặng đứng với nhau vô cùng dễ thương.

Johnny Dang 2
Hình ảnh xôn xao MXH

Trên trang cá nhân, ông thường chia sẻ ảnh chụp cùng loạt nghệ sĩ nổi tiếng với bộ grillz lấp lánh khi họ đến thăm cửa hàng Johnny Dang & Co rộng tới 1.400 m2, trông như cung điện thu nhỏ của ông.

Johnny Đặng từng chia sẻ: "Hàng tuần, chúng tôi làm 20-30 chiếc theo yêu cầu với khoảng 15.000-20.000 viên kim cương". Beyoncé từng yêu cầu ông làm bộ grillz phục vụ việc quay MV ngay hôm sau. Johnny Đặng và đội ngũ của mình phải trắng đêm để hoàn thành nó.

Johnny Đặng (hay còn gọi là Johnny Tuấn Đặng) là một doanh nhân người Mỹ gốc Việt, sinh ngày 21 tháng 11 năm 1974 tại Buôn Ma Thuột, xuất thân trong một gia đình nghèo. Ông là một thợ kim hoàn chuyên chế tác đồ trang sức và là ông chủ của chuỗi cửa hàng trang sức nổi tiếng Johnny Dang and Co.

Johnny Dang 3
Ông sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ

Sau thời gian làm việc ở Mỹ, ông nhận ra có sự khác biệt lớn giữa đồ trang sức tại đây và Việt Nam. Ở Mỹ, người ta chuộng trang sức hơn, đặc biệt là giới hip hop. Số lượng vàng làm đồ trang sức cũng nhiều hơn hẳn châu Á. Bên cạnh đó, thay vì làm trang sức kiểu thủ công như ở Việt Nam, tại Mỹ, Dang có cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới.

Johnny Dang 4
Ông chế tác kim cương vô cùng hoàn hảo

Hiện tại, ông là một trong những người giàu có và có lượng người hâm mộ các chế tác kim cương trên MXH. Dân mạng Việt Nam cũng biết đến ông và ngưỡng mộ các tác phẩm mà ông sáng tạo.

Ảnh: Tổng hợp

Bà Phương Hằng thông báo thưởng 'nóng' 20 tỷ cho kẻ tung tin đồn bán Đại Nam

Bà Phương Hằng thông báo thưởng 'nóng' 20 tỷ cho kẻ tung tin đồn bán Đại Nam

Động thái mới nhất của bà Nguyễn Phương Hằng đang khiến dân mạng xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Johnny Đặng giàu cỡ nào tài sản Johnny Đặng con Johnny Đặng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số