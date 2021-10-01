Rò rỉ thông tin thiếu gia nhà 'vua kim hoàn' Johnny Đặng thừa hưởng 600 tỷ, cư dân mạng choáng váng vì điều này

Nghe tin đồn râm ran ai nấy vô cùng ngưỡng mộ về độ giàu có của Johnny Đặng.

Mới đây, cuộc sống riêng tư của Johnny Đặng bị dân mạng soi nhiệt tình. Trên mạng có tin đồn râm ran rằng Johnny Đặng sẽ để lại số tài sản là 600 tỷ cho con trai mình thừa kế. Thông tin chưa biết thực hư ra sao nhưng ai nấy đều trầm trồ về độ giàu có của ông. Johnny Đặng rất nổi tiếng trên MXH Trên một fanpage lan truyền tin đồn này với nội dung: "Người con trai kế thừa gia tài 600 tỷ của Johnny Đặng bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều kim cương". Đính kèm là bức ảnh 2 bố con Johnny Đặng đứng với nhau vô cùng dễ thương.

Hình ảnh xôn xao MXH Trên trang cá nhân, ông thường chia sẻ ảnh chụp cùng loạt nghệ sĩ nổi tiếng với bộ grillz lấp lánh khi họ đến thăm cửa hàng Johnny Dang & Co rộng tới 1.400 m2, trông như cung điện thu nhỏ của ông. Johnny Đặng từng chia sẻ: "Hàng tuần, chúng tôi làm 20-30 chiếc theo yêu cầu với khoảng 15.000-20.000 viên kim cương". Beyoncé từng yêu cầu ông làm bộ grillz phục vụ việc quay MV ngay hôm sau. Johnny Đặng và đội ngũ của mình phải trắng đêm để hoàn thành nó.

Johnny Đặng (hay còn gọi là Johnny Tuấn Đặng) là một doanh nhân người Mỹ gốc Việt, sinh ngày 21 tháng 11 năm 1974 tại Buôn Ma Thuột, xuất thân trong một gia đình nghèo. Ông là một thợ kim hoàn chuyên chế tác đồ trang sức và là ông chủ của chuỗi cửa hàng trang sức nổi tiếng Johnny Dang and Co. Ông sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ Sau thời gian làm việc ở Mỹ, ông nhận ra có sự khác biệt lớn giữa đồ trang sức tại đây và Việt Nam. Ở Mỹ, người ta chuộng trang sức hơn, đặc biệt là giới hip hop. Số lượng vàng làm đồ trang sức cũng nhiều hơn hẳn châu Á. Bên cạnh đó, thay vì làm trang sức kiểu thủ công như ở Việt Nam, tại Mỹ, Dang có cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới. Ông chế tác kim cương vô cùng hoàn hảo Hiện tại, ông là một trong những người giàu có và có lượng người hâm mộ các chế tác kim cương trên MXH. Dân mạng Việt Nam cũng biết đến ông và ngưỡng mộ các tác phẩm mà ông sáng tạo. Ảnh: Tổng hợp

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