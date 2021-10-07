Hóa ra chị vợ trong vụ đánh ghen hồ Tây đã có "điềm báo" từ trước, còn nói câu triết lý cực hay

Xã hội 07/10/2021 13:30

"Khi đàn ông nhiều tiền họ cảm thấy muốn có thêm đàn bà. Khi đàn bà nhiều tiền họ lại chả cần đàn ông nào bên cạnh", status của chị vợ trong vụ đánh ghen được "đào" lại.

Tối 6/10, cư dân mạng lan truyền clip về một vụ đánh ghen ở Hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội). Trong clip, người vợ cố hết sức kéo anh chồng ra khỏi xe, liên tục chửi bới và có hành động túm tóc 'tiểu tam' đang cố thủ trong xe ô tô. 

Hóa ra chị vợ trong vụ đánh ghen hồ Tây đã có 'điềm báo' từ trước, còn nói câu triết lý cực hay - Ảnh 1

Anh chồng lại cố sức để bảo vệ cô gái kia khiến mọi chuyện càng trở nên căng thẳng. Sau đó, lực lượng công an phải can thiệp và đưa cả 3 trở về trụ sở.

Tới ngày 7/10, những câu chuyện bên lề vụ đánh ghen vẫn được dân mạng rất quan tâm. Từ thông tin của ba nhân vật chính cho tới nghề nghiệp, quê quán,... đều không thoát khỏi tầm ngắm của cư dân mạng. Được biết, cả chị vợ và tiểu tam đều cùng kinh doanh thời trang, nhan sắc hai người cũng được dân mạng đặt lên bàn cân so sánh. Phần lớn, ai cũng khẳng định chị vợ đẹp, xuất sắc hơn cô bồ.

Hiện cô nàng tiểu tam đã khóa trang cá nhân trong khi đó, Đ.T. – chính thất không ngại ngần đăng clip dằn mặt. Mới đây, cư dân mạng đã "đào mộ" một bài viết của chị vợ từ tháng 9.

Hóa ra chị vợ trong vụ đánh ghen hồ Tây đã có 'điềm báo' từ trước, còn nói câu triết lý cực hay - Ảnh 2

Cụ thể người vợ đã chia sẻ lại đoạn clip đánh ghen đã từng ồn ào trước đó trên mạng cùng dòng trạng thái: "Hóng drama. Khi đàn ông nhiều tiền họ cảm thấy muốn có thêm đàn bà. Khi đàn bà nhiều tiền họ lại chả cần đàn ông nào bên cạnh".

Nhiều bình người cho rằng đây chính là "điềm báo" chồng lăng nhăng của cô. Ngờ đâu, chỉ sau đó vài ngày chị vợ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện, đi bắt ghen chồng cặp bồ. 

Hóa ra chị vợ trong vụ đánh ghen hồ Tây đã có 'điềm báo' từ trước, còn nói câu triết lý cực hay - Ảnh 3

Hóa ra chị vợ trong vụ đánh ghen hồ Tây đã có 'điềm báo' từ trước, còn nói câu triết lý cực hay - Ảnh 4

Nhan sắc chị vợ và cô bồ. 

Theo thông tin mới nhất trên tờ Thanh niên, cơ quan công an đã lập biên bản hòa giải và yêu cầu các bên viết cam kết không tiếp tục gây mất an ninh trật tự. Lãnh đạo công an phường cũng cho biết thêm, vụ việc xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. Người phụ nữ chặn xe và người đàn ông trong xe chưa ly hôn, họ đang hoàn thiện các thủ tục để ra tòa giải quyết ly hôn. Vụ việc không gây thương tích nên họ được lực lượng chức năng cho về. Hiện các bên đã đồng ý hòa giải sau khi làm việc với công an.

Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: "Gu anh chồng mặn quá"

Dân mạng ngán ngẩm khi so sánh nhan sắc chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen hồ Tây: "Gu anh chồng mặn quá"

Cư dân mạng chán ngán khi so sánh chị vợ và tiểu tam vụ đánh ghen Hồ Tây vì nhan sắc khác một trời một vực.

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