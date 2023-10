Anh chồng lại cố sức để bảo vệ cô gái kia khiến mọi chuyện càng trở nên căng thẳng. Sau đó, lực lượng công an phải can thiệp và đưa cả 3 trở về trụ sở.

Hiện cô nàng tiểu tam đã khóa trang cá nhân trong khi đó, Đ.T. – chính thất không ngại ngần đăng clip dằn mặt. Mới đây, cư dân mạng đã "đào mộ" một bài viết của chị vợ từ tháng 9.

Cụ thể người vợ đã chia sẻ lại đoạn clip đánh ghen đã từng ồn ào trước đó trên mạng cùng dòng trạng thái: "Hóng drama. Khi đàn ông nhiều tiền họ cảm thấy muốn có thêm đàn bà. Khi đàn bà nhiều tiền họ lại chả cần đàn ông nào bên cạnh".

Nhiều bình người cho rằng đây chính là "điềm báo" chồng lăng nhăng của cô. Ngờ đâu, chỉ sau đó vài ngày chị vợ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện, đi bắt ghen chồng cặp bồ.

Nhan sắc chị vợ và cô bồ.

Theo thông tin mới nhất trên tờ Thanh niên, cơ quan công an đã lập biên bản hòa giải và yêu cầu các bên viết cam kết không tiếp tục gây mất an ninh trật tự. Lãnh đạo công an phường cũng cho biết thêm, vụ việc xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. Người phụ nữ chặn xe và người đàn ông trong xe chưa ly hôn, họ đang hoàn thiện các thủ tục để ra tòa giải quyết ly hôn. Vụ việc không gây thương tích nên họ được lực lượng chức năng cho về. Hiện các bên đã đồng ý hòa giải sau khi làm việc với công an.