Bị dân tình tràn vào Facebook 'ném đá' vì bỏ vợ theo 'trà xanh', người chồng trong clip đánh ghen gây nháo nhào ở Hồ Tây nói gì?

Đời sống 07/10/2021 18:19

Đêm ngày 6/10, cư dân mạng đua nhau chia sẻ clip một người vợ đánh ghen ở Hồ Tây, lôi xềnh xệch tiểu tam ra khỏi xem ô tô. Trong khi đó, người chồng vẫn ôm ấp, bảo vệ cho người thứ ba trước đòn ghen của vợ. Hành động của người chồng và tiểu tam đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Trước những luồng ý kiến trái chiều trên MXH mà người chồng đang gặp phải. Khi bỏ mặc vợ con đi theo "trà xanh" người chồng có tên L.C.T đã lên tiếng đính chính lại mọi chuyện.

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Người chồng đã khiến dân tình phẫn nộ khi liên tục bảo vệ tiểu tam. Ảnh: Internet

Người vợ trong đoạn video là chị T.H còn người chồng tên L.C.T và cả hai đã có với nhau 2 mặt con. Nhưng thời gian gần đây cuộc sống vợ của cả hai không mấy hòa thuận. Trước đó, người vợ đã từng bắt gặp chồng tay trong tay với tiểu tam và đã cảnh cáo cô nàng này. Thế nhưng, lúc nói chuyện, tiểu tam chỉ "dạ vâng" cho có và vẫn tiếp tục qua lại với chồng chị.

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Người vợ đã kéo 'trà xanh' ra khỏi xe của chồng mình. Ảnh: Internet

Câu chuyện trở nên "nóng" hơn khi người vợ bắt gặp cả hai người đáng đi cùng nhau ở Hồ Tây vào tối ngày 6/10 và vụ đánh ghen của họ đã gây nên sự chú ý của đông đảo người dân đang có mặt tại đó. Với hành động bênh "trà xanh" và bỏ mặc vợ của người chồng khiến nhiều người tỏ ra bức xúc thay cho chị T.H. Chỉ trong một đêm mà cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của người chồng để "ném đá", công kích đến nỗi anh này phải khóa luôn tài khoản của mình trong sáng ngày 7/10.

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Người vợ đã bắt tại trận khi người chồng và cô bồ đang đi cùng nhau ở Hồ Tây. Ảnh: Internet

Đến trưa 7/10, người chồng đa mở lại Facebook và lên tiếng về vụ việc xảy ra ở Hồ Tây. Anh cho rằng, vụ việc đã xảy ra và đi quá xa, gây ảnh hưởng đến nhiều người nên anh buộc phải lên tiếng. Theo người chồng này, anh và chị T.H đã xảy ra mâu thuẫn với nhau từ lâu.

Anh cho rằng, vợ của mình thường xuyên dùng những lời lẽ không hay để nói về bố,mẹ chồng, gia đình chồng. Đồng thời, anh cũng khẳng định thông tin việc đánh đập vợ con là hoàn toàn không có. Cả hai đã ở phòng riêng từ tháng 4 năm nay và cách đây 3 tháng cả hai đã nộp đơn xin ly hôn ra tòa án.

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Anh C.L.T cho rằng cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng đã không còn hạnh phúc như trước kia. Ảnh: Internet

Còn về cô gái vị cho là "trà xanh" của anh L.C.T cho biết bản thân đang có tình cảm đơn phương với cô. Còn cô chỉ xem anh là bạn. Người chồng cũng cho hay vì biết vợ chồng anh đã nộp đơn ra tòa nên anh và người phụ nữ đó cũng thoải mái gặp nhau. Anh cũng mong rằng dư luận bớt phán xét chuyện gia đình của mình và người phụ nữ bị gọi là tiểu tam trong vụ việc này.

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Người chồng đã lên tiếng đính chính vụ việc sau khi liên tục bị cộng đồng mạng công kích. Ảnh: Internet

 

 

Trước đó, đêm ngày 6/10, dân tình đã truyền tay nhau chia sẻ video một người vợ đánh ghen ở Hồ Tây. Người vợ liên tục nắm tóc, lôi tiểu tam từ chiếc ô tô ra ngoài. Trong khi đó, người chồng thì liên tục can ngăn, bảo vệ bồ khiến dân tình phẫn nộ. Cũng chỉ trong một buổi tối mà dân tình đã tìm ra được Facebook của người vợ và người chồng và cả cô bồ trong vụ việc.

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