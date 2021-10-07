Bộ Y tế cấp thêm cho TP.HCM 1,1 triệu liều vaccine phòng Covid-19

Bộ Y tế vừa phân bổ thêm cho TP.HCM hơn 1,1 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Trong đó có, 997.000 liều Vero Cell và 170.820 liều Comirnaty.

Theo thông tin từ VTC News, số vaccine này sẽ được TP.HCM tiếp nhận và phân bổ lại cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cùng 5 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn thành phố.

HCDC cho biết, từ khi bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 đến hết 6/10, TP.HCM đã tiêm được 11.965.360 mũi tiêm, trong đó 4.951.439 người tiêm mũi 2.

TP.HCM được cấp thêm hơn 1,1 triệu liều vaccine Vero Cell. Ảnh: Internet

Đến nay đã có 97,3% người trên 18 tuổi đã tiêm 1 mũi, 68,7% người tiêm đủ 2 mũi. 72,29% người trên 65 tuổi được tiêm 2 mũi và 69,72% người từ 50 đến 65 tuổi được tiêm 2 mũi.

Trong ngày 6/10, TP.HCM đã tiêm được 143.654 mũi vaccine phòng Covid-19. Tại các điểm tiêm đều trật tự, ổn định.

Theo HCDC, vaccine phòng Covid-19 có tác dụng giúp cơ thể kích hoạt hệ miễn dịch để nhận diện và tiêu diệt ngay khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào cơ thể.

Vaccine mặc dù không ngăn chặn được việc lây nhiễm bệnh nhưng quan trọng là nó giúp chúng ta bệnh nhẹ hơn và giảm nguy cơ chuyển nặng. Điều nay rất quan trọng khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội.

Ngày 6/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.960 ca nhiễm mới tại TP.HCM. Như vậy trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã có tổng cộng 400.037 ca Covid-19 được Bộ Y tế công bố.

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