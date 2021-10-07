Trương Thị L. giấu 2 bịch ma túy đá trong chiếc khẩu trang và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy để gửi vào khu cách ly COVID-19 cho chồng.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 7/10, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng Trương Thị L. (SN 1985, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) lợi dụng việc gửi đồ cho người thân để đưa ma túy vào khu cách ly tập trung.

Cụ thể, khoảng 14h30', ngày 5/10, tại cổng chính khu cách ly tập trung xã Xuân Đông, Công an xã Xuân Đông phát hiện đối tượng L. có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện 2 bịch ma túy đá được L. giấu trong chiếc khẩu trang và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Đối tượng Trương Thị Linh và tang vật thu giữ - Ảnh: Công an nhân dân

Làm việc với Công an, bà L. khai nhận số ma túy trên được L. mua của một đối tượng không rõ lai lịch để đưa vào khu cách ly tập trung COVID-19 cho chồng là ông Nguyễn Trọng L. (SN 1989, là đối tượng nghiện ma túy) sử dụng.

Để xử lý trường hợp này, Công an xã Xuân Đông đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trương Thị L. về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đồng thời, bàn giao hồ sơ cùng tang vật cho Công an huyện Cẩm Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nai-vo-giau-ma-tuy-trong-khau-trang-de-tiep-te-cho-chong-dang-o-khu-cach-ly-tap-trung-429329.html