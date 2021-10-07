Chủ xe vụ tai nạn thương tâm khiến Youtuber Nam "Ok" tử vong sẽ phải đối diện mức án nào?

Xã hội 07/10/2021 14:35

Được biết, chiếc xe mà Youtuber kiêm Tiktoker Nam "Ok" cầm lái đã quá hạn đăng kiểm.

Khoảng 14 giờ 30 chiều 4/10, chiếc ô tô con 4 chỗ mang biển số 98A-206.33 chở theo 6 người di chuyển trên tỉnh lộ 285, theo hướng xã Trung Chính (H.Lương Tài) đi xã Phú Hòa (H.Lương Tài).

Khi đến khu vực ngã tư cầu Táo Đôi (đoạn giáp ranh giữa xã Trung Chính và TT.Thứa, H.Lương Tài) thì xảy ra va chạm với xe tải di chuyển qua ngã tư theo hướng về xã Lai Hạ (H.Lương Tài). Vụ việc khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong khi đưa đi cấp cứu và 3 người bị thương.

Chủ xe vụ tai nạn thương tâm khiến Youtuber Nam 'Ok' tử vong sẽ phải đối diện mức án nào? - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Văn Nam (hay còn được biết đến với cái tên Nam “Ok”, 21 tuổi, trú H.Tân Yên, Bắc Giang), Nguyễn Thị Hằng (chưa rõ tuổi, trú H.Yên Dũng, Bắc Giang) và Lê Văn Thắng (21 tuổi, trú H.Lục Ngạn, Bắc Giang). Theo Thanh niên, bước đầu, lực lượng chức năng xác định Nam “Ok” là người cầm lái.

Nguyễn Văn Nam có biệt danh là Nam “Ok”, là một Youtuber nổi tiếng của kênh youtube Duy Thường TV , kênh này có hơn 1,7 triệu lượt đăng ký. Ngoài ra, Nam “Ok” cũng rất được quan tâm trên mạng xã hội Facebook, sở hữu Fanpage lên tới hàng chục nghìn lượt theo dõi.

Chủ xe vụ tai nạn thương tâm khiến Youtuber Nam 'Ok' tử vong sẽ phải đối diện mức án nào? - Ảnh 2

Nam Ok.

Theo Cục đăng kiểm Việt Nam, ôtô con do Nam "Ok" điều khiển sản xuất năm 2018 tại Việt Nam với chủ xe đăng ký theo giấy là Đ.V.T (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã quá hạn kiểm định hơn 5 tháng. Theo tờ An ninh thủ đô, Luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, theo quy định hiện hành, xe ô tô đã hết hạn đăng kiểm không được phép tham gia giao thông.

Theo Điểm c, Khoản 4, Điều 16, Nghị định 100/2019/NĐ-CP người điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng, sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.

Người điều khiển xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng trên 1 tháng sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự về Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm an toàn, áp dụng

Điều 262 BLHS 2015 quy định, người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội làm chết 2 người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%... thì bị phạt tù từ 3-7 năm.

Phạm tội làm chết 3 người trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 1.5 tỷ đồng trở lên… thì bị phạt tù từ 5-10 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

“Như vậy, hành vi đưa xe đã hết hạn đăng kiểm tham gia giao thông trên đường đã xâm phạm đến các quy định đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác.

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý nên cần bị xử lý nghiêm theo quy định” - Luật sư Thu nhấn mạnh.

Cảm động trước nữ học viên cảnh sát cõng người đàn ông gặp tai nạn trên đường

Cảm động trước nữ học viên cảnh sát cõng người đàn ông gặp tai nạn trên đường

Mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại một cô gái mặc sắc phục công an đang cõng một người đàn ông cao lớn gặp tai nạn trên đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn nam ok nam ok lái xe gây tai nạn tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 3 giờ 12 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số