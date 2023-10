Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Văn Nam (hay còn được biết đến với cái tên Nam “Ok”, 21 tuổi, trú H.Tân Yên, Bắc Giang), Nguyễn Thị Hằng (chưa rõ tuổi, trú H.Yên Dũng, Bắc Giang) và Lê Văn Thắng (21 tuổi, trú H.Lục Ngạn, Bắc Giang). Theo Thanh niên, bước đầu, lực lượng chức năng xác định Nam “Ok” là người cầm lái.

Nguyễn Văn Nam có biệt danh là Nam “Ok”, là một Youtuber nổi tiếng của kênh youtube Duy Thường TV , kênh này có hơn 1,7 triệu lượt đăng ký. Ngoài ra, Nam “Ok” cũng rất được quan tâm trên mạng xã hội Facebook, sở hữu Fanpage lên tới hàng chục nghìn lượt theo dõi.

Nam Ok.

Theo Cục đăng kiểm Việt Nam, ôtô con do Nam "Ok" điều khiển sản xuất năm 2018 tại Việt Nam với chủ xe đăng ký theo giấy là Đ.V.T (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã quá hạn kiểm định hơn 5 tháng. Theo tờ An ninh thủ đô, Luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, theo quy định hiện hành, xe ô tô đã hết hạn đăng kiểm không được phép tham gia giao thông.

Theo Điểm c, Khoản 4, Điều 16, Nghị định 100/2019/NĐ-CP người điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng, sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.

Người điều khiển xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng trên 1 tháng sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự về Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm an toàn, áp dụng

Điều 262 BLHS 2015 quy định, người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội làm chết 2 người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%... thì bị phạt tù từ 3-7 năm.

Phạm tội làm chết 3 người trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 1.5 tỷ đồng trở lên… thì bị phạt tù từ 5-10 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

“Như vậy, hành vi đưa xe đã hết hạn đăng kiểm tham gia giao thông trên đường đã xâm phạm đến các quy định đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác.

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý nên cần bị xử lý nghiêm theo quy định” - Luật sư Thu nhấn mạnh.