Trong 4 người đi xe máy từ Bình Dương về Lào Cai bị tai nạn giao thông tại xã Hạ Hoà, Phú Thọ thì có 3 người mắc Covid-19. Chính vì vậy, 51 người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn trở thành F1.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 1/8 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ đã có báo cáo nhanh về 4 trường hợp đi xe máy từ Bình Dương về huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thì bị tai nạn ở địa phận xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa khiến một người bị thương nặng.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh và cho thấy kết quả có 3 người dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị, 3 trường hợp còn lại được chuyển về trung tâm cách ly tập trung của tỉnh để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm khẳng định. Đến 5h ngày 2/8, 3 trường hợp trên có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR.

Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ - nơi cách ly và điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Liên quan đến sự việc trên, theo báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, qua điều tra, truy vết xác định có 50 người ở xã Xuân Áng, huyện Hạ Hoà và một trường hợp ở xã Hưng Long, huyện Yên Lập đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Ngay lập tức, 51 trường hợp "tò mò" đi xem tai nạn nêu trên được xác định thuộc diện F1. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết các trường hợp F2, F3 liên quan để áp dụng biện pháp cách ly theo quy định.

'F0 ở nhà, Tôi là F1, tôi không phải tội phạm!' và màn ăn vạ méc phụ huynh có 1-0-2 của chị gái chung cư Trong khi ai nấy đều tuân thủ quy định phòng dịch thì cô gái này lại chây ì lúc bị đưa đi cách ly, còn gọi mách cả người nhà khiến mọi người ngán ngẩm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vay-xem-tai-nan-giao-thong-cua-nguoi-di-tu-binh-duong-ve-lao-cai-51-nguoi-o-phu-tho-thanh-f1-415547.html