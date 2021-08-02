Vây xem tai nạn giao thông của người đi từ Bình Dương về Lào Cai, 51 người ở Phú Thọ thành F1

Xã hội 02/08/2021 17:15

Trong 4 người đi xe máy từ Bình Dương về Lào Cai bị tai nạn giao thông tại xã Hạ Hoà, Phú Thọ thì có 3 người mắc Covid-19. Chính vì vậy, 51 người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn trở thành F1.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 1/8 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ đã có báo cáo nhanh về 4 trường hợp đi xe máy từ Bình Dương về huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thì bị tai nạn ở địa phận xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa khiến một người bị thương nặng.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh và cho thấy kết quả có 3 người dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị, 3 trường hợp còn lại được chuyển về trung tâm cách ly tập trung của tỉnh để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm khẳng định. Đến 5h ngày 2/8, 3 trường hợp trên có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR.

f1
Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ - nơi cách ly và điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Liên quan đến sự việc trên, theo báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, qua điều tra, truy vết xác định có 50 người ở xã Xuân Áng, huyện Hạ Hoà và một trường hợp ở xã Hưng Long, huyện Yên Lập đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Ngay lập tức, 51 trường hợp "tò mò" đi xem tai nạn nêu trên được xác định thuộc diện F1. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết các trường hợp F2, F3 liên quan để áp dụng biện pháp cách ly theo quy định.

'F0 ở nhà, Tôi là F1, tôi không phải tội phạm!' và màn ăn vạ méc phụ huynh có 1-0-2 của chị gái chung cư

'F0 ở nhà, Tôi là F1, tôi không phải tội phạm!' và màn ăn vạ méc phụ huynh có 1-0-2 của chị gái chung cư

Trong khi ai nấy đều tuân thủ quy định phòng dịch thì cô gái này lại chây ì lúc bị đưa đi cách ly, còn gọi mách cả người nhà khiến mọi người ngán ngẩm.

Xem thêm
Từ khóa:   đi xem tai nạn trở thành f1 51 người trở thành f1 khi đi xem tai nạn giao thông 51 người f1 sau khi xem tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 51 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 51 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 51 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 51 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 20 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1