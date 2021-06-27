TP.HCM: F1 được cách ly tại nhà từ ngày 27/6

Xã hội 27/06/2021 12:38

Bộ Y tế đồng ý cho TP.HCM triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà khi đảm bảo đủ các điều kiện từ hôm nay, ngày 27/6.

Theo thông tin từ VietNamNet, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, Bộ Y tế đồng ý cho TP.HCM triển khai thí điểm cách ly các trường hợp F1 tại nhà khi có đủ các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch. Quyết định có hiệu lực từ hôm nay, ngày 27/6.

Cụ thể, Bộ Y tế hướng dẫn, các trường hợp F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà khi ở nhà riêng lẻ như biệt thự, nhà liền kề… trước cửa phải có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “Địa điểm cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19”.

Thời gian cách ly tại nhà là 28 ngày. Trong nhà phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình. Nếu nhà có nhiều tầng thì sử dụng một tầng riêng biệt để thực hiện cách ly y tế.

Cạnh phòng cách ly y tế phải có một phòng riêng để nhân viên y tế thực hiện việc khám, lấy mẫu, theo dõi sức khỏe (bố trí bàn, ghế, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn, thùng đựng chất thải lây nhiễm, thùng đựng chất thải sinh hoạt).

Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải, có màu vàng, có nắp đậy; mở bằng đạp chân, có lót túi màu vàng đựng chất thải lây nhiễm (khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng) và một thùng đựng rác thải sinh hoạt thông thường. Hàng ngày, người cách ly phải tự lau khử khuẩn phòng. Trong phòng phải có sẵn xàn phòng rửa tay, nước sát khuẩn, dụng cụ đo thân nhiệt.

Người cách ly tại nhà không được dùng điều hòa trung tâm. Có thể dùng điều hòa riêng. Đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ; Không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người khác. Không tiếp xúc với động vật nuôi.

Hàng ngày, người cách ly tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe để cập nhật trên ứng dụng VHD hoặc Bluezone, tuân thủ 5K.

cach ly 1
Ảnh minh họa: Internet

Gia đình phải bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà, không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân như bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người đang cách ly.

Ngoài ra, tại các gia đình có F1 cách ly tại nhà phải có đầy đủ phương tiện phòng chống lây nhiễm như khẩu trang, găng tay, giày, kính bảo hộ, quần áo… để người nhà sử dụng khi bắt buộc tiếp xúc.

Trong 28 ngày cách ly tại nhà, người cách ly được lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 5 lần (ngày 1, 7, 14, 20 và 28).

Nếu trường hợp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền cần người chăm sóc, hỗ trợ có thể bố trí người chăm sóc, hỗ trợ cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

UBND cấp xã, phường chỉ cho phép thực hiện cách ly F1 tại nhà sau khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly và đảm trách việc quản lý, giám sát các F1 thực hiện nghiêm các quy định cũng như tổ chức vận chuyển, thu gom chất thải y tế.

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