Nam sinh Hà Tĩnh gặp tai nạn tử vong khi trên đường từ chốt trực chống dịch về nhà, lá thư viết tay khiến nhiều người xót xa

Xã hội 25/09/2021 17:19

Vào khoảng 0h30 sáng ngày 25/9, một tình nguyện viên vừa hoàn thành nhiệm vụ trực chốt chống dịch thì gặp tai nạn tử vong khi đang đi trên đường trở về nhà.

Theo thông tin từ Vietnamnet, khoảng 0h30 sáng 25/9, em Hoàng Xuân Trường sinh năm, 2003, trú phường Kỳ Phường, thị xã Kỳ Anh. Là đoàn viên tham gia tình nguyện tại chốt kiểm soát dịch. Điều khiển xe máy để trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ trực chốt chống dịch ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh.

Khi chạy xe tới thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam, do trời mưa to, khuất tầm nhìn nên xe của Trường đã đâm vào cột mốc bên phải đường. Vụ tai nạn khiến Trường tử vong.

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Đơn xin tham gia tình nguyện phòng chống dịch của em Hoàng Xuân Trường. Ảnh: Vietnamnet

Lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

"Chúng tôi đang nghiên cứu các quy định để xem xét hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Trước mắt, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng và gia đình để lo tổ chức tang lễ cho cháu", lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh nói.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Trường vô cùng khó khăn. Bố Trường mất sớm, mẹ thường xuyên đau ốm, không có việc làm ổn định. Nhà có 3 chị em, Trường là con thứ 2, em trai út mắc bệnh hiểm nghèo. 

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Trường viết đơn tình nguyện tham gia trực chốt và tham gia trực từ 16/8 cho đến nay. Nam sinh vừa nhận kết quả đỗ đại học tại TP.HCM và đang chuẩn bị nhập học thì gặp nạn.

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