Hà Nam xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây, Hà Nội yêu cầu khẩn người đến từ địa phương này phải cách ly tại nhà 14 ngày

Xã hội 25/09/2021 14:10

Theo công văn, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.Phủ Lý, Hà Nam đang có diễn biến phức tạp ghi nhận nhiều trường hợp ca bệnh vẫn chưa rõ nguồn lây. Chính vì điều đó, Hà Nội yêu cầu người đến từ vùng dịch Hà Nam phải cách ly tại nhà.

Theo thông tin từ Vietnamnet, trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa có công văn về việc giám sát người về từ các xã, phường đang giãn cách xã hội tại TP.Phủ Lý (Hà Nam).

Theo công văn, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại TP.Phủ Lý đang có diễn biến phức tạp khi ghi nhận nhiều ca bệnh (nhiều ca không rõ nguồn lây) tại nhiều phường, xã trên địa bàn.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh xâm nhập vào Thủ đô, CDC Hà Nội đề nghị các trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tổ chức giám sát y tế người về từ 12 xã, phường thuộc TP.Phủ Lý đang thực hiện giãn cách xã hội: Châu Sơn, Lê Hồng Phong, Thanh Châu, Thanh Tuyền, Liêm Chính, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Quang Trung, Phù Vân, Liêm Chung. Danh sách các xã, phường sẽ thay đổi theo tình hình dịch.

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Lực lượng y tế TP.Phủ Lý lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Báo Hà Nam

Với trường hợp có tiếp xúc với ca dương tính, được coi là người tiếp xúc gần (F1), các trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung.

Với các trường hợp khác, các địa phương tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tính từ ngày đến Hà Nội, thực hiện lấy mẫu gộp để xét nghiệm sàng lọc.

Trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở, đau họng, mất vị giác, khứu giác thì được coi như ca nghi ngờ. Các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tại cơ sở y tế.

Kể từ ca bệnh số 687.470 được phát hiện vào chiều ngày 19/9, đến trưa 25/9, Hà Nam đã ghi nhận 79 trường hợp mắc Covid-19.

Hiện nay, UBND tỉnh Hà Nam đã có quyết định về việc thành lập Bệnh viện Dã chiến số 1 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở 2 (phường Lam Hạ, TP.Phủ Lý).

Quy mô của bệnh viện là 300 giường, thuộc bệnh viện hạng I. Bệnh viện có chức năng thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

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Từ khóa:   Coivd-19 Hà Nam Hà Nội

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