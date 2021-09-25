Việc 'phủ' vaccine cho tất cả mọi người sẽ giúp cho Covid-19 dần sẽ giống cảm lạnh

Xã hội 25/09/2021 12:00

Các chuyên gia cho rằng có khả năng Covid-19 sẽ ở lại và trở thành một loại bệnh cảm lạnh, tạo ra các triệu chứng nhẹ hơn và dễ kiểm soát hơn nhiều so với khi mới xuất hiện.

Theo các nhà virus học và dịch tễ học cho biết, đại dịch Covid-19 có thể trở thành một căn bệnh thường xuyên, không quá nguy hiểm như cảm lạnh hoặc cúm vào một ngày nào đó. Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để đạt được điều này do sự lan truyền dữ dội của biến thể Delta.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu xem liệu SARS-CoV-2 sẽ hình thành các biến thể mới nguy hiểm hơn hay dễ lây lan hơn và đại dịch có thể kết thúc như thế nào. Nhiều người kỳ vọng Covid-19 sẽ trở thành một căn bệnh thông thường như cảm lạnh hoặc cúm, chứ không phải là nguyên nhân của các ca nhập viện và tử vong hàng loạt. Tuy nhiên, mọi người có thể phải chủng ngừa thường xuyên để chống lại Covid-19. 


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Adolfo Garcia-Sastre là Giám đốc Viện Sức khỏe Toàn cầu và Các mầm bệnh mới nổi tại Trường Y Icahn (Mỹ). Ông Garcia-Sastre cho biết: “Càng nhiều người được chủng ngừa, càng ít vấn đề xảy ra”. Vì thế, mọi người cần có miễn dịch để Covid-19 trở thành căn bệnh đơn giản hơn.

Tiêm chủng đã chứng minh khả năng hạn chế nhập viện và tử vong. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), những người không chủng ngừa có nguy cơ nhập viện gấp 10 lần và nguy cơ tử vong do Covid-19 cao gấp 11 lần so với những người đã tiêm vắc xin. Thậm chí, bệnh này có thể vẫn còn nghiêm trọng đối với những người có hệ miễn dịch kém như người già, người mắc bệnh liên quan tới suy giảm miễn dịch.

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Roberto Burioni, nhà virus học tại Đại học Vita-Salute San Raffaele (Italy), cho biết, việc chậm triển khai vắc xin đang khiến thế giới có nguy cơ đối mặt với các biến thể mới. Ông nói: “Chúng ta nên cung cấp các loại vắc xin hiệu quả với giá cả hợp lý cho tất cả mọi người”. Hiện có khoảng 2,5 tỷ trong số 7,9 tỷ người trên thế giới đã được tiêm chủng đầy đủ.

Một lý do khác khiến nhiều nhà khoa học tin Covid-19 cuối cùng sẽ trở thành một dạng bệnh cảm cúm do có 4 loại virus corona khác gây ra cảm lạnh thông thường ở người. Đồng thời, họ nghi ngờ những virus đó có thể cũng từng gây ra bệnh nặng hơn.

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