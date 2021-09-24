Sự thật gây bất ngờ đằng sau câu chuyện nam sinh 'than thở' trên MXH vì đạt 27 điểm nhưng trượt tất cả các nguyện vọng đại học

Xã hội 24/09/2021 17:45

Sau khi công bố điểm tuyển sinh đại học năm 2021, cư dân mạng xôn xao và bàn tán về câu chuyện của một nam sinh đạt 27 điểm, nhưng trượt tất cả các nguyện vọng đại học.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, câu chuyện về một nam sinh đạt 27 điểm trượt tất cả các nguyện vọng đại học đã gây xôn xao dư luận thời gian qua. Song, sự thật câu chuyện không phải như vậy. Thực hự là nam sinh đã trúng tuyển vào ngành Sư phạm Địa lý của trường với điểm chuẩn là 27.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một dòng trạng thái được cho là của một nam sinh đạt 27 và trượt hết các nguyện vọng đại học “18 tuổi, lần đầu tiên tôi biết cảm giác 27 điểm trượt hết tất cả nguyện vọng thi đại học”. Sau khi xác định được, danh tính của nam sinh này là D.C.H quê Bắc Giang trên diễn đàn Cộng đồng sinh viên 2K3 vào tối 15/9. Dòng trạng thái đến nay đã nhận được 20 hơn nghìn lượt tương tác, hơn 2 nghìn bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ.

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Dòng trạng thái 'gây bão' sau khi công bố diểm thi tuyển sinh - Ảnh: chụp màn hình

Theo chia sẻ, thí sinh D.C.H đã đăng ký 5 nguyện vọng theo hình thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với tổng điểm khối C00 là 27 và D10 (Toán, Địa lý, Anh) là 23,15 điểm.

2 nguyện vọng đầu, H. đăng ký vào Học viện Ngoại giao các ngành Quan hệ quốc tế và Luật quốc tế. Tiếp đó là nguyện vọng 3 là ngành Luật kinh tế của Học viện Ngân hàng, nguyện vọng 4 của em là ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản của Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, theo tổ hợp xét tuyển D10. Nguyện vọng 5 của em là ngành Sư phạm Địa lý của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

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Sự thật câu chuyện đạt 27 điểm nhưng trượt hết nguyện vọng là không đúng - Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi với đại diện Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, trường xác nhận thí sinh D.C.H đã trúng tuyển vào ngành Sư phạm Địa lý của trường với điểm chuẩn là 27. Đồng thời, thí sinh này trúng tuyển ngay ở đợt đầu tiên chứ không phải ở đợt tuyển sinh bổ sung và trước nay nhà trường đều không tổ chức xét tuyển bổ sung.

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Từ khóa:   nguyện vọng đại học Điểm thi tuyển sinh đại học

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