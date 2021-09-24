Sự thật gây bất ngờ đằng sau câu chuyện nam sinh 'than thở' trên MXH vì đạt 27 điểm nhưng trượt tất cả các nguyện vọng đại học

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, câu chuyện về một nam sinh đạt 27 điểm trượt tất cả các nguyện vọng đại học đã gây xôn xao dư luận thời gian qua. Song, sự thật câu chuyện không phải như vậy. Thực hự là nam sinh đã trúng tuyển vào ngành Sư phạm Địa lý của trường với điểm chuẩn là 27.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một dòng trạng thái được cho là của một nam sinh đạt 27 và trượt hết các nguyện vọng đại học “18 tuổi, lần đầu tiên tôi biết cảm giác 27 điểm trượt hết tất cả nguyện vọng thi đại học”. Sau khi xác định được, danh tính của nam sinh này là D.C.H quê Bắc Giang trên diễn đàn Cộng đồng sinh viên 2K3 vào tối 15/9. Dòng trạng thái đến nay đã nhận được 20 hơn nghìn lượt tương tác, hơn 2 nghìn bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ.