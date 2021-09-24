Các nhà khoa học tại Anh đang nghiên cứu phương pháp điều trị Covid-19 mới với kháng thể siêu nhỏ (nanobody) từ lạc đà không bướu. Đây là loại kháng thể có hiệu quả hơn so với kháng thể người.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, một loại kháng thể siêu nhỏ sinh ra từ cơ thể lạc đà có thể sẽ là một phương pháp điều trị mới ở tuyến đầu mà bệnh nhân COVID-19 có thể sử dụng dưới dạng xịt mũi đơn giản. Các kháng thể là một dạng siêu nhỏ, các chuỗi phân tử ngắn, có thể được sản xuất với số lượng lớn trong phòng thí nghiệm, làm giảm đáng kể các dấu hiệu của bệnh COVID-19 khi được sử dụng cho các mô hình động vật bị nhiễm bệnh. Hiện nay, kháng thể của con người là phương pháp điều trị quan trọng đối với các ca COVID-19 nghiêm trọng.

Giáo sư Ray Owens, người đứng đầu bộ phận sản xuất protein tại Viện Rosalind Franklin và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Các kháng thể nano có một số ưu điểm so với kháng thể của con người. Chúng rẻ hơn để sản xuất và có thể được cung cấp trực tiếp đến đường hô hấp thông qua máy phun sương hoặc thuốc xịt mũi, vì vậy có thể tự sử dụng tại nhà thay vì tiêm." Virus SARS-CoV-2 có thể liên kết với siêu kháng thể của lạc đà và bị vô hiệu hóa - Ảnh: MedicalXpress Để thực hiện nghiên cứu, các nhà khoa học đã tiêm vaccine cho một con lạc đà không bướu cái có tên Fifi tại Đại học Reading, Anh. Nhờ vaccine, hệ miễn dịch của Fifi được kích hoạt, sản sinh ra các tiểu kháng thể. Sau đó, các nhà khoa học chiết xuất các nanobody này từ máu Fifi và sản xuất với số lượng lớn. Sau đó, các nhà nghiên cứu cũng đã tiêm những kháng thể này cho chuột lang bị nhiễm SARS-CoV-2 và thấy bệnh giảm rõ rệt.

Giáo sư James Naismith, Giám đốc Viện Rosalind Franklin, người đã giúp dẫn đầu nghiên cứu, cho biết: “Mặc dù vắc xin đã được chứng minh là thành công vượt trội, nhưng không phải tất cả mọi người đều đáp ứng với tiêm chủng và khả năng miễn dịch có thể suy yếu ở các cá nhân vào những thời điểm khác nhau”. Kháng thể siêu nhỏ từ lạc đà không bướu là phương pháp có hiệu quả để điều trị bệnh nhân Covid-19 - Ảnh: Internet Nhóm nghiên cứu, bao gồm các nhà khoa học tại Đại học Liverpool, Đại học Oxford và Y tế Công cộng Anh, đang hy vọng sẽ nhận được tài trợ để họ có thể tiến hành các nghiên cứu sâu hơn cần thiết để chuẩn bị cho các nghiên cứu lâm sàng trên người. "Nếu thành công và được chấp thuận, các kháng thể nano có thể cung cấp một phương pháp điều trị quan trọng trên khắp thế giới vì chúng dễ sản xuất hơn các kháng thể của con người và không cần phải bảo quản trong các kho lạnh", giáo sư Naismith cho biết thêm.

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