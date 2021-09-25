Tỉnh Bến Tre vừa phát hiện nhiều F0 liên quan đến một đám tang tại phường 4 sau 5 ngày bản đồ COVID-19 tỉnh này công bố “xanh hóa” hoàn toàn.

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, ngày 25/9, BS Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, trên địa bàn tỉnh Bến Tre vừa ghi nhận thêm 12 ca COVID-19 mới. Phần lớn số ca mắc mới nêu trên liên quan đến đám tang ở phường 4, TP Bến Tre. Hiện ngành chức năng đang khẩn trương khoanh vùng, truy vết điều tra dịch tễ, xác định nguồn lây để dập dịch.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, 12 ca mắc ghi nhận có đến 9 ca tại TP. Bến Tre liên quan đám tang ở phường 4, 1 ca ở xã Tân Xuân (huyện Ba Tri), 1 ca ở phường Phú Khương (TP. Bến Tre) phát hiện qua test nhanh tầm soát cộng đồng...

Kiểm soát chặt chẽ người ngoài tỉnh vào địa bàn Bến Tre tại chốt cầu Rạch Miễu, Quốc lộ 60 - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường 4, TP. Bến Tre đã nhanh chóng có thông báo khẩn tìm người có tiếp xúc với 3 ca F0 tại đám tang ở phường 4 liên hệ trạm tế địa phương để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

Tính đến sáng ngày 25/9, tỉnh Bến Tre có tổng cộng 1.885 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.751 ca đã được điều trị khỏi bệnh, 49 ca tử vong.

Toàn tỉnh Bến Tre đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, hầu hết các chốt kiểm soát dịch bệnh nội “vùng xanh” trong tỉnh đã được tháo dỡ, người dân được đi lại thuận tiện trong địa bàn tỉnh.

Hiện tỉnh đang tiếp tục duy trì hoạt động các chốt cửa ngõ và kiểm soát chặt chẽ người từ địa phương khác đến, các tài xế vận chuyển hàng hóa vào địa bàn tỉnh nhằm tránh dịch từ bên ngoài xâm nhập.

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