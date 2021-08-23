Lực lượng chức năng huyện Bình Đại đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra tối 22/8 tại xã Thạnh Phước.

Theo Vietnam plus đưa tin, sáng 23/8, ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại (Bến Tre) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra tối 22/8 tại xã Thạnh Phước. Theo thống kê ban đầu, 5 ấp trên địa bàn xã Thạnh Phước có 11 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn và hơn 100 căn bị tốc mái, xiêu vẹo; nhiều cây xanh, cây cổ thụ cũng bị lốc xoáy làm bật gốc và gãy đổ. Bên cạnh, hệ thống điện bị ngắt, giao thông ùn tắc một số nơi trên tuyến đường xã.

Huyện Bình Đại hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại do giông lốc gây ra tối 22/8 tại xã Thạnh Phước - Ảnh: Cắt từ clip Do lốc xảy ra quá nhanh với cường độ mạnh, người dân đã không kịp xoay sở, phòng tránh nên tài sản bị hư hỏng và thiệt hại khá nhiều. Không chỉ thiệt hại về của mà lốc xoáy còn khiến 8 người dân bị thương khi nhà sập đổ. Những người bị thương đã được chăm sóc y tế, đến nay tình hình sức khỏe đều ổn định. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, ngay trong đêm, Bình Đại đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng lực lượng tại địa phương giúp dân khắc phục hậu quả; bố trí phân luồng để giao thông thông suốt.

Các hộ dân có nhà sập được hỗ trợ di dời đến nơi an toàn. Lãnh đạo chính quyền địa phương cũng nhanh chóng có mặt tại những nơi bị thiệt hại để thăm hỏi, động viên người dân, kiểm tra, thống kê tình hình. Những hộ dân bị sập nhà hoàn toàn được chính quyền xã Thạnh Phước liên hệ bố trí chỗ nghỉ qua đêm - Ảnh: Saostar Ông Nguyễn Văn Dũng yêu cầu các ngành chuyên môn huyện và chính quyền địa phương phối hợp có kế hoạch để hỗ trợ vật chất cho những gia đình khó khăn bị thiệt hại. Bên cạnh, tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá chính xác các hộ bị thiệt hại do lốc xoáy; phân loại hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai để kịp thời có chính sách hỗ trợ. Trước mắt, huyện sẽ hỗ trợ người dân có nhà sập, tốc mái theo quy định. Ngày 23/8, lực lượng huyện cùng lực lượng tại địa phương sẽ hỗ trợ bà con sửa chữa, thu gom, dọn dẹp, xây dựng nhà tạm để có nơi sinh hoạt, ổn định cuộc sống; vận động người dân tránh tụ tập đông người, thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Lâm Đồng: 20 ngôi nhà tốc mái, hàng nghìn gốc sầu riêng gãy đổ trong lốc xoáy kinh hoàng, người dân khóc nghẹn Ngày 23-3, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh kéo dài khoảng 30 phút đã quét qua địa bàn 4 thôn tại xã Hà Lâm, thổi bay hơn 20 mái nhà dân cùng nhiều công trình phụ như nhà bếp, chuồng trại chăn nuôi. Bên cạnh đó, lốc xoáy làm gãy đổ, bật gốc hàng nghìn cây sầu riêng đang trong thời kỳ sắp cho thu hoạch.

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