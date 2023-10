Rút giấy 'luồng xanh' xe tải chở 46 thi hài từ TP.HCM xuống Bến Tre

Cơ sở hỏa táng - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ông Huynh cũng cho biết, liên quan đến vụ việc này, Sở GTVT tỉnh đã yêu cầu HTX Vận tải Cầu Ngang báo cáo cụ thể đối với trường hợp này. Sở GTVT tỉnh đã ban hành công văn chấn chỉnh riêng đối với HTX Vận tải huyện Cầu Ngang và tất cả các HTX khác trên địa bàn tỉnh và các doanh nhiệp vận tải việc quản lý, đăng ký giấy “luồng xanh”.

Trước đó, theo Người Lao Động, vào sáng 15/8, Hậu lái xe tải nói trên chở 18 thi hài từ TP.HCM tới hỏa táng (chưa có hợp đồng trước với cơ sở). Những thi hài này có nhiều địa chỉ khác nhau tại TP.HCM, trong đó có 13 trường hợp tử vong do Covid-19. Hậu cho biết đã tới 2 cơ sở hỏa táng ở Long An và Tiền Giang nhưng đã quá tải. chiều 15/8, Hậu chở thêm 10 thi hài nữa đến đây. Sáng 16/8, Hậu tiếp tục chở thêm 18 thi hài. Công an xác định có tổng cộng 46 thi hài, trong đó 41 chết do mắc Covid-19. Cơ sở đã hỏa táng được 18 thi hài.