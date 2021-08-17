Rút giấy 'luồng xanh' xe tải chở 46 thi hài từ TP.HCM xuống Bến Tre

Xã hội 17/08/2021 17:27

Liên quan đến vụ xe tải chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, Sở GTVT tỉnh Trà Vinh rút giấy nhận diện phương tiện “luồng xanh” của xe tải này.

Theo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 17/8, ông Dương Thanh Huynh – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh cho biết, cùng ngày Sở GTVT tỉnh Trà Vinh rút giấy nhận diện phương tiện “luồng xanh” xe tải do lái xe Lê Phúc H. (28 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Được biết, đây là chiếc xe chở 46 thi hài từ TP.HCM đến Bến Tre hỏa táng. Đồng thời, đề nghị không cấp giấy nhận diện phương tiện “luồng xanh” đối với phương tiện này trong thời gian tới.

Theo Sở GTVT tỉnh Trà Vinh, xe tải này được cấp giấy “luồng xanh” ngày 1/8, đăng ký từ HTX vận tải Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, ưu tiên vận chuyển tôm giống, thực phẩm. Giấy “luồng xanh” có lộ trình xuất phát từ tỉnh Vĩnh Long đi QL1 đến Cần Thơ, QL54, QL80 Đồng Tháp; Vĩnh Long đi QL53, QL60, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, QL1, QL13 Bình Dương.

luong xanh
Cơ sở hỏa táng - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ông Huynh cũng cho biết, liên quan đến vụ việc này, Sở GTVT tỉnh đã yêu cầu HTX Vận tải Cầu Ngang báo cáo cụ thể đối với trường hợp này. Sở GTVT tỉnh đã ban hành công văn chấn chỉnh riêng đối với HTX Vận tải huyện Cầu Ngang và tất cả các HTX khác trên địa bàn tỉnh và các doanh nhiệp vận tải việc quản lý, đăng ký giấy “luồng xanh”.

Trước đó, theo Người Lao Động, vào sáng 15/8, Hậu lái xe tải nói trên chở 18 thi hài từ TP.HCM tới hỏa táng (chưa có hợp đồng trước với cơ sở). Những thi hài này có nhiều địa chỉ khác nhau tại TP.HCM, trong đó có 13 trường hợp tử vong do Covid-19. Hậu cho biết đã tới 2 cơ sở hỏa táng ở Long An và Tiền Giang nhưng đã quá tải. chiều 15/8, Hậu chở thêm 10 thi hài nữa đến đây. Sáng 16/8, Hậu tiếp tục chở thêm 18 thi hài. Công an xác định có tổng cộng 46 thi hài, trong đó 41 chết do mắc Covid-19. Cơ sở đã hỏa táng được 18 thi hài.

Trả lời trên Thanh Niên, ông Huỳnh Vĩnh Khánh, Chủ tịch UBND TP.Bến Tre, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Bến Tre (Bến Tre), cho biết ông đã yêu cầu chủ cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (tọa lạc tại xã Phú Hưng, TP.Bến Tre) ngưng ngay việc tiếp nhận thi hài chở về từ TP.HCM và các tỉnh, thành khác để hỏa táng trong lúc dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Ông Khánh nhấn mạnh: "Hiện cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên đang tiếp tục xử lý những thi hài đã nhận và tôi đã yêu cầu chủ cơ sở phải ngưng ngay việc tiếp nhận thi hài từ nơi khác chở tới để hỏa táng. Tôi có làm việc với Công an TP.Bến Tre và được biết do xe tải chở thi hài đến đã được cấp giấy ưu tiên “luồng xanh” chở hàng hóa nên mới qua được các chốt kiểm soát dịch Covid-19".

Ông Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết trên Tuổi Trẻ, ông đã yêu cầu đơn vị chức năng xử lý nghiêm vụ việc này.

Theo ông Ngô Văn Tán, tài xế chở thi hài trong sự việc này đã vi phạm quy định của Bộ Y tế trong việc hướng dẫn và kiểm soát lây lan SARS-CoV-2 ở cơ sở khám chữa bệnh.

Việc tài xế dùng xe không chuyên dụng chở thi thể đã vi phạm nghiêm trọng quy định về xử lý thi thể.

Cũng theo Pháp luật TP.HCM, ông Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, tất cả các thi hài do tài xế Hậu chở đến đã được cho hỏa táng tại Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên.

Vụ thanh niên người Việt bị sát hại ở Nhật Bản: Tro cốt nạn nhân đã được chuyển về gia đình, mẹ khóc nghẹn trong giây phút 'nhận' con trai

Vụ thanh niên người Việt bị sát hại ở Nhật Bản: Tro cốt nạn nhân đã được chuyển về gia đình, mẹ khóc nghẹn trong giây phút 'nhận' con trai

Liên quan đến vụ thanh niên bị sát hại tại Nhật Bản, rạng sáng nay, tro cốt nạn nhân đã được chuyển về gia đình ở Việt Nam. Trước sự ra đi của người thân, gia đình hy vọng cơ quan chức năng có thể đòi lại công bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trà Vinh 46 thi thể covid-19

TIN MỚI NHẤT

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 34 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 2 giờ 36 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1