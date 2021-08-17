Rút giấy 'luồng xanh' xe tải chở 46 thi hài từ TP.HCM xuống Bến Tre

Liên quan đến vụ xe tải chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, Sở GTVT tỉnh Trà Vinh rút giấy nhận diện phương tiện “luồng xanh” của xe tải này.

Theo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 17/8, ông Dương Thanh Huynh – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh cho biết, cùng ngày Sở GTVT tỉnh Trà Vinh rút giấy nhận diện phương tiện “luồng xanh” xe tải do lái xe Lê Phúc H. (28 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Được biết, đây là chiếc xe chở 46 thi hài từ TP.HCM đến Bến Tre hỏa táng. Đồng thời, đề nghị không cấp giấy nhận diện phương tiện “luồng xanh” đối với phương tiện này trong thời gian tới. Theo Sở GTVT tỉnh Trà Vinh, xe tải này được cấp giấy “luồng xanh” ngày 1/8, đăng ký từ HTX vận tải Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, ưu tiên vận chuyển tôm giống, thực phẩm. Giấy “luồng xanh” có lộ trình xuất phát từ tỉnh Vĩnh Long đi QL1 đến Cần Thơ, QL54, QL80 Đồng Tháp; Vĩnh Long đi QL53, QL60, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, QL1, QL13 Bình Dương.

Cơ sở hỏa táng - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Ông Huynh cũng cho biết, liên quan đến vụ việc này, Sở GTVT tỉnh đã yêu cầu HTX Vận tải Cầu Ngang báo cáo cụ thể đối với trường hợp này. Sở GTVT tỉnh đã ban hành công văn chấn chỉnh riêng đối với HTX Vận tải huyện Cầu Ngang và tất cả các HTX khác trên địa bàn tỉnh và các doanh nhiệp vận tải việc quản lý, đăng ký giấy “luồng xanh”. Trước đó, theo Người Lao Động, vào sáng 15/8, Hậu lái xe tải nói trên chở 18 thi hài từ TP.HCM tới hỏa táng (chưa có hợp đồng trước với cơ sở). Những thi hài này có nhiều địa chỉ khác nhau tại TP.HCM, trong đó có 13 trường hợp tử vong do Covid-19. Hậu cho biết đã tới 2 cơ sở hỏa táng ở Long An và Tiền Giang nhưng đã quá tải. chiều 15/8, Hậu chở thêm 10 thi hài nữa đến đây. Sáng 16/8, Hậu tiếp tục chở thêm 18 thi hài. Công an xác định có tổng cộng 46 thi hài, trong đó 41 chết do mắc Covid-19. Cơ sở đã hỏa táng được 18 thi hài.

Trả lời trên Thanh Niên, ông Huỳnh Vĩnh Khánh, Chủ tịch UBND TP.Bến Tre, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Bến Tre (Bến Tre), cho biết ông đã yêu cầu chủ cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (tọa lạc tại xã Phú Hưng, TP.Bến Tre) ngưng ngay việc tiếp nhận thi hài chở về từ TP.HCM và các tỉnh, thành khác để hỏa táng trong lúc dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Ông Khánh nhấn mạnh: "Hiện cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên đang tiếp tục xử lý những thi hài đã nhận và tôi đã yêu cầu chủ cơ sở phải ngưng ngay việc tiếp nhận thi hài từ nơi khác chở tới để hỏa táng. Tôi có làm việc với Công an TP.Bến Tre và được biết do xe tải chở thi hài đến đã được cấp giấy ưu tiên “luồng xanh” chở hàng hóa nên mới qua được các chốt kiểm soát dịch Covid-19". Ông Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết trên Tuổi Trẻ, ông đã yêu cầu đơn vị chức năng xử lý nghiêm vụ việc này. Theo ông Ngô Văn Tán, tài xế chở thi hài trong sự việc này đã vi phạm quy định của Bộ Y tế trong việc hướng dẫn và kiểm soát lây lan SARS-CoV-2 ở cơ sở khám chữa bệnh. Việc tài xế dùng xe không chuyên dụng chở thi thể đã vi phạm nghiêm trọng quy định về xử lý thi thể. Cũng theo Pháp luật TP.HCM, ông Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, tất cả các thi hài do tài xế Hậu chở đến đã được cho hỏa táng tại Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên.

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