Bị lập biên bản khi ra đường trong khung giờ hạn chế, thanh niên châm lửa thiêu rụi xe máy của mình

Xã hội 17/08/2021 11:19

Một thanh niên bị lập biên bản vì chạy xe máy trong khung giờ hạn chế (từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau) nhưng không có lý do chính đáng, thanh niên đã tự châm lửa đốt xe máy của mình.

Theo VietNamNet, sáng ngày 17/8, công an phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang điều tra, làm rõ hành vi vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời xem xét dấu hiệu hủy hoại tài sản đối với một đối tượng là N.D.T. (SN 1998, quê Quảng Ngãi).

Thông tin ban đầu ghi nhận, sáng cùng ngày, trên đoạn đường Mỹ Phước – Tân Vạn, lực lượng chức năng phường Phú Lợi đã phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy trong khung giờ hạn chế (từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau). Tổ tuần tra đã yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính vì vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

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Chiếc xe máy bị thanh niên thiêu rụi - Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, đối tượng T. không xuất trình mà bất ngờ châm lửa đốt xe máy của mình. Đối tượng T. sau đó đã được đưa về trụ sở Công an phường Phú Lợi để làm việc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc này. Đồng thời, cơ quan công an cũng đang xem xét dấu hiệu hủy hoại tài sản đối với người này để xử lý theo quy định.

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