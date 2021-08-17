Vụ thanh niên người Việt bị sát hại ở Nhật Bản: Tro cốt nạn nhân đã được chuyển về gia đình, mẹ khóc nghẹn trong giây phút 'nhận' con trai

Xã hội 17/08/2021 16:43

Liên quan đến vụ thanh niên bị sát hại tại Nhật Bản, rạng sáng nay, tro cốt nạn nhân đã được chuyển về gia đình ở Việt Nam. Trước sự ra đi của người thân, gia đình hy vọng cơ quan chức năng có thể đòi lại công bằng.

Liên quan đến sự việc một thanh niên bị sát hại tại Nhật Bản, danh tính nạn nhân được xác định là T.T.A., sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam. 

Theo Đất Việt, khoảng 3h sáng ngày 17/8, chuyến xe chở tro cốt của em T.T.A (sinh năm 1999) đã về đến Hải Phòng, nơi có gia đình và bố mẹ đang chờ. Trước đó, chuyến xe xuất phát chiều ngày 16/8 từ Bình Định. Sau một quãng đường dài, em T.T.A đã về trong vòng tay gia đình.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, mẹ nạn nhân là cô T.P ngay trong khoảnh khắc ôm được tro cốt con trai đã bật khóc nức nở, những người có mặt tại đó phải ra sức động viên, đỡ cô đứng dậy. Chị họ của nạn nhân cho biết, T.T.A là con trai duy nhất trong gia đình , rất ngoan và lễ phép. Nạn nhân đi du học ở Nhật từ năm 2019, từ đó đến nay vì vướng dịch bệnh nên chưa về thăm nhà lần nào.

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Mẹ nạn nhân khóc nức nở khi nhận tro cốt con trai - Ảnh: Đất Việt

Trước cái chết của con trai, gia đình T.T.A mong luật pháp có bản án thích đáng đối với kẻ xấu để cậu con trai ra đi thanh thản.

Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, lúc 16h22, ngày 3/8, Cảnh sát tỉnh Osaka đã có văn bản thông báo chính thức xác nhận về nhân thân nạn nhân như sau:

T.T.A, sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam, bị sát hại lúc 20h20 ngày 2/8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (Shinsaibashisuji 2-4, quận Chuo, thành phố Osaka). Nạn nhân bị đánh và ném xuống sông. Đội cứu hộ đã đưa T.T.A đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi và mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.

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Chàng trai bị đánh và đẩy xuống sông - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 5/8, cảnh sát Nhật Bản công bố nghi phạm của vụ án là Cruz Cabrera Brian Alberto (26 tuổi), quốc tịch Dominica. Tại cơ quan điều tra, ban đầu tên này giữ im lặng không chịu khai báo. Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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