Liên quan đến vụ thanh niên người Việt bị sát hại tại Nhật Bản, bạn thân của nạn nhân đã lên tiếng tiết lộ về sự việc.

Sự việc nam thanh niên người Việt bị sát hại tại Nhật Bản khiến dư luận vô cùng xôn xao. Đoạn clip ghi lại cảnh nạn nhân bị đánh rồi đẩy xuống sống sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã trở thành một sự kiện đặc biệt được nhiều người chú ý. Ai nấy cũng thương xót cho người thanh niên xấu số. Danh tính của nạn nhân ngay sau đó được phái cảnh sát xác nhận là T.T.A, sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam, bị sát hại lúc 20h20 ngày 2/8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (Shinsaibashisuji 2-4, quận Chuo, thành phố Osaka).

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Cắt từ clip Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, H.Đ là bạn thân của nạn nhân và hiện đang sinh sống ở Nhật cho biết T.T.A. là một người hiền lành lễ phép và lịch sự. Cậu ấy luôn giúp đỡ người khác. Ngoài ra, người này còn cho biết cộng đồng người Việt ở Nhật sau khi xem xong đoạn video kinh hoàng kia đều rất bức xúc và xót xa. Mọi người đều mong hung thủ sẽ nhanh chóng được tìm ra và chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật. Nói về hậu sự cho nạn nhân, người bạn này tiết lộ sau khi sự việc xảy ra, anh và nhóm bạn thân của nạn nhân đã liên hệ với gia đình, hỗ trợ họ hết mình để có thể sớm T.T.A. về Việt Nam. Anh cũng đã lập một bàn thờ nhỏ tại nơi ở của nạn nhân để bạn bè gần xa ở Nhật có thể đến thăm viếng. Theo H.Đ., nạn nhân khi còn sống rất được yêu quý nên khi biết chuyện, đã có rất nhiều người đến thắp hương. Những người bạn thân thì thay phiên nhau trông nhà để thắp hương và tiếp đón khách khứa đến viếng. Mọi người không muốn nạn nhân cảm thấy cô đơn nơi đất khách.

Bàn thờ đơn sơ của nạn nhân ở Nhật. Ảnh do H.Đ cung cấp Ngoài ra, được biết, gia đình nạn nhân rất buồn và không muốn chia sẻ về sự việc. Gia đình cũng từ chối nhờ bất kỳ tổ chức trung gian nào đứng ra kêu gọi quyên góp. Theo MBS News, chiền ngày 5/8, nghi phạm bị bắt giữ là một người đàn ông 26 tuổi, tên là Cruz Cabrera Brian Alberto quốc tịch Dominica, hiện đang thất nghiệp. Vào đêm 2/8, Alberto bị tình nghi đã hành hung và giết hại nạn nhân người Việt ven kênh Dotonbori tại Ebashi ở Minami, Osaka.Nghi phạm và nạn nhân đã uống rượu với nhau trước khi sự việc diễn ra. Nghi phạm trong vụ việc - Ảnh: Internet Người này sau đó đã rời khỏi hiện trường. Ngày 3/8, một ngày sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát tìm thấy đối tượng tại một căn hộ ở Nishinari-ku, Osaka, và tiến hành tạm bắt giữ với tội danh vi phạm Luật Kiểm soát nhập cư và tị nạn. Trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Alberto đã từ chối trả lời, nói rằng: "Tôi từ chối nói chuyện cho đến khi gặp luật sư." Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ án.

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