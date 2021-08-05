Chân dung nghi phạm sát hại thanh niên người Việt: Đã có con gái, thích chia sẻ đạo lý và truyền bá tinh thần tích cực?

Xã hội 05/08/2021 21:50

Liên quan đến nghi phạm trong vụ sát hại nam sinh ở Việt Nam, hiện đối tượng này đã bị bắt giữ và đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ việc thanh niên người Việt bị sát hại ở Nhật Bản. chiều ngày 5/8, cảnh sát Nhật Bản đã thông báo bắt được nghi phạm là là Cruz Caberera Birian Alberto, quốc tịch Dominica. Theo cảnh sát, trước khi vụ việc xảy ra, Alberto và nạn nhân đã cùng uống rượu với nhau gần hiện trường. 

Trong khi bị cảnh sát thẩm vấn, Alberto đã từ chối trả lời các câu hỏi và tuyên bố: "Tôi cần nói chuyện với luật sư trước". Cảnh sát Nhật Bản vẫn đang tiếp tục điều tra tình tiết của vụ án và lấy lời khai từ nghi phạm.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay khi thông tin về nghi phạm được công bố, cư dân mạng Việt Nam đã nhanh chóng truy tìm ra ra một tài khoản Facebook nghi là của Alberto được chia sẻ rộng rãi và nhận về vô số bình luận phẫn nộ. Đa phần những bức hình này đều cho thấy hình ảnh một người đàn ông đang check-in các địa điểm ở Nhật Bản.

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Tài khoản được cho là nghi phạm đang check-in các địa điểm ở Nhật Bản - Ảnh: Cắt từ clip

Theo những bức ảnh được đăng tải, người đàn ông được cho là nghi phạm rất yêu con gái, có công việc đàng hoàng và rất thích nói đạo lý. Cụ thể, trong bài đăng gần nhất ngày 26/7, tài khoản đã đăng một dòng trạng thái tạm dịch với nội dung: "Họ sẽ chỉ trích bạn về con người bạn, vì những gì bạn không phải và vì những gì họ nghĩ về bạn". Có thể hiểu, tài khoản muốn khuyên mọi người hãy mặc kệ chỉ trích từ những người hay soi mói và hãy sống tích cực hơn.

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Bài viết gần đây của tài khoản -  Ảnh: Cắt từ clip

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Ngoài ra, tài khoản này cũng thường xuyên chia sẻ những bức ảnh và lời nhắn yêu thương cho con gái và công việc tuy trước đó, thông tin từ cảnh sát cho biết nghi phạm là một kẻ thất nghiệp.

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Tài khoản được cho là nghi phạm đã có con gái và công việc  -  Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo VOV, lúc 16h22, ngày 3/8, Cảnh sát tỉnh Osaka đã có văn bản thông báo chính thức xác nhận về nhân thân nạn nhân như sau:

T.T.A, sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam, bị sát hại lúc 20h20 ngày 2/8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (Shinsaibashisuji 2-4, quận Chuo, thành phố Osaka). Nạn nhân bị đánh và ném xuống sông. Đội cứu hộ đã đưa T.T.A. đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi và mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.

Nghi phạm sát hại thanh niên người Việt tại Nhật Bản tuyên bố: 'Tôi từ chối nói chuyện cho đến khi gặp luật sư'

Nghi phạm sát hại thanh niên người Việt tại Nhật Bản tuyên bố: 'Tôi từ chối nói chuyện cho đến khi gặp luật sư'

Liên quan đến vụ thanh niên người Việt bị sát hại tại Nhật Bản, cơ quan chức năng nước này đã tìm thấy và bắt giữ nghi phạm trong vụ việc.

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