'Thót tim' với chốt kiểm soát, phòng dịch Covid-19 bằng quan tài và sự thật đằng sau

Xã hội 05/08/2021 21:47

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một chốt kiểm soát phòng, chống dịch được xây dựng bằng 3 chiếc quan tài ghép lại. Lãnh đạo địa phương nói gì?

Theo Pháp luật và Bạn đọc, ngày 5/8, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được xây dựng bằng 3 chiếc quan tài ghép lại. Được biết, sự việc xảy ra ở xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số ít người để lại bình luận hài hước cho rằng việc này sẽ tạo tác dụng mạnh mẽ trong việc cảnh báo những người có ý định "thông chốt" hoặc vi phạm các quy định phòng chống dịch. Trong khi đó, đa số ý kiến lại cho rằng việc này khiến người dân qua đây ghê sợ, phản cảm, cần thay bằng những dụng cụ khác.

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Chốt kiểm soát dịch 'báo đạo' được mọi người bàn tán - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Liên quan đến sự việc, đại diện UBND xã Văn Tự xác nhận vụ việc: "Đây là do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, một số hộ dân sản xuất quan tài nơi đây đã tự nguyện đưa sản phẩm của mình ra chắn đường, hỗ trợ công tác phòng chống dịch của địa phương".

Được biết, cùng ngày, cơ quan chức năng đã đến thay 3 chiếc quan tài bằng những vật dụng khác để làm chốt kiểm soát. Hiện, xã này có khoảng 20 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

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Từ khóa:   Hà Nội chố kiểm soát bằng quan tài covid-19

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