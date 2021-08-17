Ông Đoàn Ngọc Hải hí hứng khoe 'hộ chiếu tình yêu', tối nay có thể hiên ngang vào nhà gặp vợ sau 2 tháng xa cách

Được biết, những ngày qua, ông Hải đã về TP.HCM. Tuy nhiên, ông Hải vẫn đi hết chỗ này chỗ khác thực hiện các hoạt động thiện nguyện như chở người bệnh đi cấp cứu, vận chuyển các vật dụng y tế đến bệnh viện dã chiến hay cứu trợ nhu yếu phẩm cho người nghèo. Thậm chí, ông Hải còn mua quan tài trữ sẵn ở nhà, nếu gia đình khó khăn nào có nhu cầu có thể trực tiếp đến lấy mà không cần nhắn tin trước cho ông vì "tôi bận ôm vô lăng suốt".

ÔNg Đoàn Ngọc Hải và những chuyến hành trình giúp đã bà con khó khăn ở khắp mọi miền đất nước đã không còn xa lạ gì với người dân. Sau mỗi chuyến đi của mình, ông đều cập nhất những hình ảnh về địa điểm cũng như các khoản thu chi trong lần cứu trợ đó cho mọi người tiện theo dõi.

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải lại tiếp tục cập nhật trang cá nhân nhưng lần này không còn là những câu chuyện buồn nữa mà việc ông được xét nghiệm âm tính trên đường đi và tối nay có thể "hiên ngang" về nhà gặp vợ sau 2 tháng xa cách.

Bài viết của ông Hải - Ảnh: Chụp màn hình

"Nhân viên y tế họ thọc cây vào mũi, chịu đau mũi một chút nhưng tối nay được phép qua nhà "thăm" bà xã sau hơn 2 tháng xa cách. Tờ giấy này là "hộ chiếu" tình yêu. Có nó bạn sẽ hiên ngang bước vào nhà vợ" - ông Hải Viết trên trang cá nhân.

Bên cạnh đó, vào sáng nay, ông cũng cho biết bản thân đang tiếp tục chở trứng cho bà con người Khơ-me.

Ảnh minh họa: Internet

Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra thích thú bởi rất ít khi nghe ông nhắc đến chuyện riêng tư. Một netizen khi để lại bình luận khen ngợi sự lãng mạn của ông Hải thì ông cũng không ngần ngại trả lời một cách hài hước rằng: "Cuộc đời không có tình yêu(lãng mạn) như canh chua mà không có me vậy!". Hiện, bài viết vẫn đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Ông Hải ăn cơm 1 mình - Ảnh: FBNV

Còn nhớ, chỉ mới cách đây 2 hôm, ông Hải còn chụp hình ăn cơm mà thay thở: "Nhiều tháng nay tôi chỉ ngồi ăn cơm một mình. Ai trong gia đình cũng phải "tránh xa" tôi thời đại dịch!" thì giờ đây, cới "tấm hộ chiến này, ông có thể "hiên ngang bước vào nhà vợ" được rồi.