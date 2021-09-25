TP.HCM: Sở GD-ĐT đề xuất mở cửa lại trường học ở 'vùng xanh'

Xã hội 25/09/2021 15:18

Nếu đề xuất được thực hiện, Cần Giờ là địa phương đầu tiên ở TP.HCM tổ chức dạy học trực tiếp. Địa phương này có hơn 13.100 học sinh và đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch bệnh.

Theo VTV đưa tin, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM vừa trình đề xuất cho UBND thành phố về việc tái mở cửa trường học tai các "vùng xanh". Đồng thời, xây dựng bộ tiêu chí an toàn trường học để chuẩn bị cho việc mở cửa lại.

Cụ thể, đối với bậc học mầm non, Sở đề xuất thời gian đầu không tổ chức ăn sáng và bố trí thời gian đưa, đón trẻ lệch giờ.

Đối với bậc giáo dục phổ thông và thường xuyên, từng trường xây dựng phương án đi học lại căn cứ vào điều kiện thực tế. Thời gian đầu sẽ chia nhỏ lớp, chỉ bố trí học 1 buổi, ưu tiên lớp 1, 2, 9, 12 đi học trước, sau đó đến các lớp 5, 6, 10.

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Ảnh minh họa: Internet

Những cơ sở giáo dục ngoài công lập bố trí nội trú cho giáo viên và học sinh theo phương án "3 tại chỗ" để dạy học trực tiếp.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng xây dựng bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục. Đây là cơ sở để đánh giá mức độ an toàn tại các cơ sở giáo dục, từ đó đưa ra quyết định có được phép dạy học trực tiếp hay không. 

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