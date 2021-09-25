TP.HCM đã chốt phương án cho shipper tự xét nghiệm, tần suất 3 ngày một lần

Theo báo VnExpress đưa tin, Sở Công Thương vừa chốt phương án doanh nghiệp sẽ phát các bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho shipper để mỗi người tự xét nghiệm 3 ngày một lần. Sau khi có kết quả xét nghiệm, các shipper gửi cho doanh nghiệp để xác nhận thông tin và cập nhật lên kho dữ liệu của thành phố.

Đây là kết quả sau cuộc họp của Sở Công Thương TP HCM với 34 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ sáng 24/9 để đánh giá về kết quả việc tổ chức xét nghiệm tài xế (shipper) trong ngày đầu triển khai.

Về nguồn cung bộ xét nghiệm, các hãng đã được nhận các bộ kit miễn phí đủ để tiến hành xét nghiệm cho các shipper đến ngày 30/9. Sau thời điểm này, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu, tính toán chính sách phù hợp về mặt kinh tế (chi phí, giá dịch vụ) để cùng chia sẻ, hỗ trợ với lực lượng shipper trong quá trình hoạt động. Các địa điểm mà doanh nghiệp có thể mua kit xét nghiệm sẽ được Sở Y tế công bố trước ngày 1/10.

Shipper xếp hàng dài chờ lấy mẫu xét nghiệm trên đường Nguyễn Duy Trinh, TP Thủ Đức, sáng 24/9 - Ảnh: VnExpress

Sáng 24/9, một số điểm test nhanh Covid-19 xuất hiện tình trạng tập trung đông shipper. Đại diện một hãng vận tải công nghệ cho biết, trước đó họ đã chia ra nhiều khung giờ hẹn. Nhưng nhiều tài xế muốn test sớm để có nhiều thời gian giao hàng hơn, nên không đi đúng giờ.

Nhiều shipper nói mức phí 75.000 đồng tự bỏ ra để xét nghiệm không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập. Nhưng những ngày lấy mẫu tại các trạm y tế lưu động ở quận, huyện tiện hơn do gần nơi ở, đỡ tốn thời gian, công sức đi lại. Giờ có người chạy hàng chục km từ ngoại thành để đến được điểm test.

Nhận xét về tình hình tổ chức xét nghiệm của các hãng sáng 24/9, Sở Công Thương cho biết, nhiều doanh nghiệp với quy mô shipper nhỏ đã triển khai nghiêm túc các quy định phòng chống dịch. Một số đã chọn cách phát các bộ xét nghiệm nhanh cho các shipper để họ tự xét nghiệm.

Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức, như thuê các cơ sở y tế có quy mô nhỏ để thực hiện việc xét nghiệm, dẫn đến tình trạng ùn ứ, tập trung đông người.