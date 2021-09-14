Mới: Sau ngày 15/9, shipper tại TP.HCM được chạy liên quận, huyện, tiếp tục được hỗ trợ phí xét nghiệm

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cho biết từ ngày 16/9, shipper sẽ được giao hàng liên tất cả quận, huyện nhưng phải đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch.

Theo Tuổi Trẻ Online, trong chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời” tối 13/9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình - có buổi đối thoại trực tiếp với người dân về kế hoạch chống dịch và phục hồi kinh tế của TP.HCM sau ngày 15/9.

Trước câu hỏi của người dân về việc sau ngày 15/9, TP.HCM nới lỏng những dịch vụ gì, Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình cho biết, khoảng thời gian từ ngày 16-30/9 sẽ là giai đoạn thử nghiệm mở cửa từng bước tại quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ.

Ông cũng thông tin về việc đặt hàng qua lực lượng shipper, TP đã có kế hoạch. Cụ thể, từ ngày 16/9, TP sẽ cho shipper hoạt động liên quận, huyện trên địa bàn TP, nhưng phải đảm bảo điều kiện an toàn phòng, chống dịch. Cùng với đó, TP sẽ tiếp tục hỗ trợ phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho shipper từ ngày 16-30/9.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, ngày 30/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình đã ký ban hành văn bản cho phép lực lượng shipper theo danh sách của Sở Công Thương được lưu thông ra đường theo phạm vi một quận, huyện, TP Thủ Đức trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Cụ thể, đối với đội ngũ shipper hoạt động ở 8 quận “vùng đỏ”: đã được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin phòng, chống Covid-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19. Việc xét nghiệm được thực hiện theo hình thức xét nghiệm nhanh mỗi ngày một lần theo mẫu gộp 3 người. Thời gian xét nghiệm hàng ngày vào lúc 5h đến 6h sáng, do lực lượng quân y thực hiện tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn.

Đối với đội ngũ shipper hoạt động ở 14 quận, huyện còn lại: đã được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19 với 2 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người. Lực lượng công an sẽ kiểm tra hoạt động của shipper nói trên theo hình thức tra cứu trực tuyến.

Bên cạnh đó, cũng trong chương trình, trước câu hỏi sau 30/9 nếu không kiểm soát được dịch, TP có tiếp tục kéo dài giãn cách, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cho biết TP không muốn giãn cách xã hội nặng nề hơn nữa nên từ ngày 15 đến 30/9, TP thí điểm ở 3 quận huyện để xem xét các bước đi đã đảm bảo an toàn, những điều kiện kiểm soát dịch bệnh để có những bước đi tiếp theo.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-sau-ngay-15-9-shipper-tai-tphcm-duoc-chay-lien-quan-huyen-tiep-tuc-duoc-ho-tro-phi-xet-nghiem-424193.html