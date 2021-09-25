TP.HCM: Đề xuất cho xe buýt, taxi, ô tô công nghệ hoạt động lại từ ngày 1-10, tần suất lưu thông phù hợp

Theo nguồn tin Người lao động, việc tổ chức giao thông trên địa bàn TPHCM từ ngày 1/10 được đề xuất chia thành 3 khu vực: phong tỏa, nguy cơ và bình thường mới.

Ngày 24/9, Sở GTVT TP HCM có công văn khẩn gửi đến các Sở, ngành và đơn vị liên quan ở TP HCM lấy ý kiến về dự thảo phương án tổ chức giao thông trong tình hình mới. Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, việc xây dựng phương án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xe chở hàng hóa và vận chuyển một số đối tượng cần thiết, có nhu cầu lưu thông thường xuyên giữa TP.HCM và các tỉnh để áp dụng từ ngày 1-10.

Chỉ cho phép các loại xe được hoạt động, gồm: xe công vụ; xe chống dịch; xe chở hàng hóa (lương thực, thực phẩm, gas, dược phẩm, thiết bị y tế, thiết bị hỗ trợ ngành y tế, điện, nước); xe xử lý sự cố hệ thống hạ tầng đô thị; xe tang lễ.

Ngoài ra, xe vận chuyển nhân viên y tế, người phục vụ phòng chống dịch, người kết thúc thời gian cách ly, người bệnh COVID-19, người xuất viện về nơi cư trú cũng được phép hoạt động tại khu vực này.

Đối với khu vực nguy cơ

Ngoài các loại xe được phép lưu thông tại khu vực phong toả, bổ sung thêm xe môtô công nghệ giao nhận hàng hoá (shipper); xe vận chuyển hàng hoá, dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp,...

Xe công nghệ giao nhận hàng hoá (shipper) cũng được đề xuất hoạt động lại.

Xe chở thiết bị, vật liệu phục vụ xây dựng, sửa chữa các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật được phép thi công; xe taxi được Sở GTVT cấp phép hoạt động (có mã QR).

Xe đưa người dân TPHCM về quê và xe đón người dân từ quê trở lại TPHCM theo kế hoạch; xe vận chuyển công nhân, chuyên gia được Sở GTVT cấp phép hoạt động (có mã QR).

Khu vực bình thường mới

Ngoài các loại xe được phép đi lại tại khu vực nguy cơ, bổ sung thêm xe buýt và xe khách hợp đồng; bến khách ngang sông, bến thủy nội địa và tuyến du lịch đường thủy. Đối với xe khách hợp đồng sẽ được cấp phép hoạt động (có mã QR) để kiểm soát số lượng. Đối với xe buýt sẽ được hoạt động trên từng tuyến cụ thể qua các thông báo của Sở Giao thông vận tải TP.

Về hoạt động hàng hóa

Đối với khu vực nguy cơ, bình thường mới: xe tải nhẹ chở hàng hóa được phép hoạt động 24/24h cho đến khi có thông báo mới. Xe tải nặng hoạt động theo quyết định số 23/2018/QĐ-UBND năm 2018. Việc vận chuyển hàng hóa từ các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa vào các điểm phân phối phải tuân thủ theo phương án điều phối của Sở Công thương TP, Ban Quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp theo thẩm quyền quản lý.

Về hoạt động vận tải khách

Xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng đến 9 chỗ (xe công nghệ), xe hợp đồng và xe du lịch phục vụ hoạt động du lịch được phép hoạt động với số lượng, tần suất hoạt động phù hợp với thực tế theo công bố của Sở Giao thông vận tải và được kiểm soát thông qua mã QR.

Xe vận chuyển công nhân, chuyên gia phải được Sở Giao thông vận tải cấp giấy nhận diện có mã QR thông qua các đơn vị đầu mối.

Cho phép trạm thu phí đường bộ hoạt động trở lại đối với khu vực bình thường mới.

Trường hợp người dân các tỉnh được đến TP HCM khám chữa bệnh

Phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực 72 giờ. Đồng thời, phải đảm bảo một trong các điều kiện: có giấy chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám; xác nhận của chính quyền địa phương (cấp phường, xã) về cho phép di chuyển đến TP để khám chữa bệnh. Giấy xác nhận có thể hiện đầy đủ thông tin về: người đi khám bệnh, người chạy xe và phương tiện.

Đối với đi lại giữa TP.HCM và các tỉnh

Tổ chức cho một số đối tượng có nhu cầu đi lại thường xuyên giữa TP và các tỉnh như tạo điều kiện cho xe chở hàng hóa (có mã QR) đi, đến TP và đi qua TP có mã QR.

Xe đưa rước công nhân, chuyên gia được hoạt động với điều kiện: người trên xe đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 đủ 14 ngày sau khi tiêm hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 có xác nhận của cơ quan y tế, có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính còn hiệu lực theo quy định.

Cũng tại dự thảo này, TP HCM sẽ tiếp tục duy trì hoạt động chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố gồm 12 chốt chính và 49 chốt phụ. Các chốt này kiểm tra mục đích vận chuyển hàng hóa đối với xe tải chở hàng, kiểm tra giấy nhận diện có mã QR của xe vận chuyển công nhân, chuyên gia, xe khách hợp đồng phục vụ du lịch, xe taxi….