Vaccine Nanocovax do Việt Nam sản xuất được đánh giá chất lượng tại Ấn Độ

Tin y tế 23/09/2021 23:02

Chiều 23/9, tại Viện Khoa học công nghệ y tế liên hợp Ấn Độ (THSTI) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác nghiên cứu đánh giá chất lượng của vắc xin Nano Covax do Nanogen Việt Nam nghiên cứu và phát triển.

Chiều 23/9, tại trụ sở Viện Khoa học công nghệ y tế liên hợp của Ấn Độ (THSTI), thành phố Faridabad thuộc bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ, đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác nghiên cứu đánh giá chất lượng của vaccine Nanocovax do Công ty Nanogen Việt Nam nghiên cứu và phát triển. 

Nguồn tin từ Tuổi trẻ cho biết, viện THSTI sẽ hợp tác đánh giá tính sinh miễn dịch của vắc xin Nano Covax. Công ty Nanogen sẽ gửi mẫu tế bào đơn nhân máu ngoại vi (PBMC) của những người tham gia thử nghiệm Nano Covax trong giai đoạn 3 tới THSTI để tiến hành các xét nghiệm đánh giá tính sinh miễn dịch. Sau 30 ngày kể từ ngày nhận các mẫu cuối cùng, THSTI sẽ hoàn thành các xét nghiệm và gửi kết quả cho Công ty Nanogen.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu khẳng định việc hợp tác với Viện THSTI có ý nghĩa quan trọng đối với công ty Nanogen trong quá trình nghiên cứu, phát triển vaccine Nanocovax.

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Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu phát biểu - Ảnh: Tuổi Trẻ

Kết quả đánh giá khách quan của THSTI sẽ giúp khẳng định chất lượng của vaccine này. Ngoài ra, đây sẽ là cơ sở để công ty Nanogen thúc đẩy việc sản xuất hàng loạt vaccine Nanocovax cũng như tiếp cận các thị trường quốc tế bên cạnh việc sản xuất, cung ứng cho nhu cầu của Việt Nam về phòng, chống dịch COVID-19.

Viện THSTI là đơn vị thuộc Cục Công nghệ sinh học, Bộ Khoa học công nghệ Ấn Độ. Đây là viện nghiên cứu lớn, có uy tín của Ấn Độ trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và đánh giá, thử nghiệm lâm sàng vắc xin.

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Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam dự hội nghị trực tuyến về hợp tác giữa THSTI và Nanogen hôm nay. Ảnh: Tuổi Trẻ

Sự hợp tác giữa Nanogen và THSTI là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác khác trong thời gian tới giữa hai nước, nhất là hợp tác đánh giá chất lượng và tiến hành thử nghiệm các vaccine ngừa COVID-19 khác mà Việt Nam đang nghiên cứu, phát triển.

Nanocovax là vaccine liệu trình hai liều tiêm cách nhau 28 ngày. Để thúc đẩy tiến độ thử nghiệm lâm sàng, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng các kết quả giữa kỳ của nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng để đánh giá, sau đó gối vụ thử nghiệm.

Thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax gồm ba giai đoạn. Ngay khi có kết quả đánh giá giữa kỳ giai đoạn hai, Bộ Y tế đã phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba từ tháng 6/2021 đến tháng 2/2023, nhằm đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccine.

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Từ khóa:   Vaccine Nanocovax Vắc xin Nanocovax vaccine ngừa COVID-19

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