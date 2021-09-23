Bác sĩ bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM giải đáp thắc mắc: 'Đã tiêm vaccine Covid-19, có thể tiêm vaccine cúm được không?'

Tin y tế 23/09/2021 20:32

PGS-TS-BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên - Trưởng Bộ môn Nhi Trường Đại học Y Dược TP.HCM, kiêm Trưởng đơn vị điều trị Covid-19 đã giải đáp cho câu hỏi "Đã tiêm vaccine Covid-19, có thể tiêm vaccine cúm được không?".

Theo VNVC, những bệnh nhân Covid-19 không được tiêm phòng cúm có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 45% đến 58%, khả năng bị đông máu cao hơn khoảng 40% và khả năng bị nhiễm trùng huyết cao hơn 36% đến 45%. Đồng thời, họ cũng có nhiều khả năng phải điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt ICU (tăng 20%) và phòng cấp cứu (cao hơn 58%). 

PGS-TS-BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên - Trưởng Bộ môn Nhi Trường Đại học Y Dược TP.HCM, kiêm Trưởng đơn vị điều trị Covid-19, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) trả lời trên Người Lao Động, người dân đã tiêm xong vắc xin Covid-19 có thể tiêm ngừa cúm bình thường.

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PGS-TS-BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên - Trưởng Bộ môn Nhi Trường Đại học Y Dược TP HCM, kiêm Trưởng đơn vị điều trị Covid-19 - Ảnh: Người Lao Động

Theo một số nhà nghiên cứu, nguyên nhân có thể do vaccine cúm giúp tăng cường hệ thống miễn dịch – hệ thống “lá chắn” chung của cơ thể nhằm mục đích chống lại nhiều mầm bệnh ngoài môi trường. Điều này có nghĩa là những bệnh nhân đã tiêm vắc xin cúm có thể có sức khỏe tốt hơn những người không tiêm.

Bà Susan Taghioff, Đại học Y khoa Miami Miller, Miami, Hoa Kỳ cho biết: “Tiêm phòng cúm thậm chí có thể mang lại lợi ích cho những người do dự, trì hoãn khi chủng ngừa Covid-19 bởi tính mới mẻ của công nghệ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là vaccine cúm có thể thay thế cho vắc xin Covid-19, chúng tôi khuyến cáo mọi người nên tiêm vaccine Covid-19 ngay khi có cơ hội. Việc tiếp tục thúc đẩy tiêm vaccine cúm cũng có khả năng giúp ích cho dân số toàn cầu tránh được gánh nặng bùng phát đồng thời của cả virus cúm và Covid-19, vốn đang khiến hệ thống y tế quá tải”.

Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy nhu cầu tiêm ngừa vaccine cúm, trong lúc chờ đợi vaccine Covid-19, hãy tiêm chủng cúm càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng đồng, đặc biệt những đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người cao tuổi,… cũng như giảm thiểu tối đa gánh nặng lên hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu vốn đã suy yếu do SARS-CoV-2.

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Từ khóa:   Tiêm vaccine phòng Covid-19 Covid 19 vaccine cúm

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