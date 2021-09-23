Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Đừng nghĩ ngược 'thẻ xanh' của người từng là F0 sẽ gây nguy hiểm

Tin y tế 23/09/2021 00:22

Bác sĩ Trương Hữu Khanh nhận định rằng những người "thẻ xanh" đúng là vẫn có khả năng nhiễm bệnh và có khả năng lây cho người khác nhưng thấp hơn rất nhiều.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết, nhiều người có suy nghĩ mở cửa nhiều hoạt động cho người được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là không an toàn vì họ vẫn có thể nhiễm và lây cho người chưa được tiêm, lập luận đó chưa đúng. 

Theo nguồn tin Người lao động, nếu xét về độ nguy hiểm cho bản thân và cả người xung quanh thì "thẻ xanh" của người từng bị F0 an toàn nhất, sau đó tới người tiêm 2 mũi, tiếp đến người tiêm 1 mũi, cuối cùng là người chưa tiêm. Khi bạn chưa tiêm, đừng nghĩ ngược là "thẻ xanh" sẽ gây nguy hiểm cho bạn. Chính bạn mới dễ đem bệnh lây cho người khác. Vì vậy, tiêm ngừa khi đến lượt không chỉ bảo vệ bạn mà còn cả những người quanh bạn nữa.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Đừng nghĩ ngược 'thẻ xanh' của người từng là F0 sẽ gây nguy hiểm - Ảnh 1
 Bác sĩ Trương Hữu Khanh, người tham gia xây dựng phác đồ điều trị nhiều loại bệnh ở trẻ và cũng là chuyên gia tư vấn việc phòng bệnh cho Bộ Y tế. 

Người dân đặt ra câu hỏi là tại sao mở cửa cho người "thẻ xanh"? Bác sĩ Khanh trả lời rằng: Những người "thẻ xanh" đúng là vẫn có khả năng nhiễm bệnh và có khả năng lây cho người khác nhưng thấp hơn rất nhiều. Họ khó nhiễm hơn và khi nhiễm cũng rất ít virus nên khó lây cho người khác hơn.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Đừng nghĩ ngược 'thẻ xanh' của người từng là F0 sẽ gây nguy hiểm - Ảnh 2
 Thẻ xanh Covid-19.

Bác sĩ cho biết thêm, trong trường hợp nếu các "thẻ xanh" chỉ giao tiếp với nhau thì tất cả cùng an toàn. Vì thứ nhất, nếu ai mắc bệnh thì hầu hết đều nhẹ. Thứ hai, mầm bệnh trong một cộng đồng toàn "thẻ xanh" sẽ lây chậm hơn do ai cũng khó bị lây và khó lây cho người khác hơn. Khi ít ca bệnh và hiếm ca bệnh nặng, mọi người lần lượt bị nhẹ thì bệnh Covid-19 không đáng lo nữa, lúc đó không cần đếm số ca mắc, chỉ cần thống kê số ca nặng và tập trung chữa cho họ là được.

Đối tượng tiêm 1 mũi có khả năng kém an toàn nhất là những người cao tuổi, người có bệnh nền gọi chung là nhóm người có nguy cơ. Do đó, người được ra ngoài đi làm, bất kể là "thẻ xanh" hay "thẻ vàng", khi về nhà đều nên tránh người thuộc nhóm nguy cơ cho đến khi họ được tiêm ngừa đủ.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Người có 'thẻ xanh' vì từng là F0 an toàn hơn đối tượng có 'thẻ xanh' nhờ tiêm đủ vaccine

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Người có 'thẻ xanh' vì từng là F0 an toàn hơn đối tượng có 'thẻ xanh' nhờ tiêm đủ vaccine

F0 "thẻ xanh" cũng có thể tham gia các hoạt động tình nguyện liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân Covid-19 an toàn, với mức bảo hộ cho phép.

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Từ khóa:   Bác sĩ Trương Hữu Khanh Thẻ xanh F0 Bệnh nhân nhiễm Covid-19

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