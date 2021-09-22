Điểm nóng COVID-19 phức tạp nhất Hà Nội vẫn ghi nhận số ca nhiễm mới

Ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bùng phát từ ngày 23-8, đến nay đã có 590 ca mắc Covid-19.

Sở Y tế Hà Nội sáng 22/9 cho biết trong 12 giờ qua TP ghi nhận 1 ca COVID-19 mới có địa chỉ tại Thanh Xuân đã được cách ly.

Bệnh nhân là N.T.M.P. (nữ, SN 1985), địa chỉ: Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Covid-19 số 677731 đã được cách ly tập trung. Ngày 20-9, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Đến nay, ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 590 ca mắc Covid-19.

Đến nay, sau tròn 1 tháng phát hiện ca mắc đầu tiên, ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 590 ca mắc COVID-19.

Hôm 20/9 UBND quận Thanh Xuân quyết định thành lập khu vực cách ly y tế ngõ 328, ngõ 330 Nguyễn Trãi, từ số nhà 326 đến dãy nhà số 328 và dãy nhà số 332 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian cách ly y tế từ 14 giờ ngày 20/9 đến 24 giờ ngày 28/9 (8 ngày).

Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4-2021) là 3.945 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.347 ca.

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