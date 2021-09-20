Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Nguồn lây COVID- 19 vẫn vậy, đừng tự 'tìm kiếm' thêm nguồn lây nhiễm

Theo Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguồn lây Covid-19 vẫn không có gì thay đổi. Người dân đừng tự suy nghĩ thêm nguồn lây.

Theo nguồn tin Người lao động, Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết, chúng ta hãy tập cách thích nghi dần với các biện pháp giãn cách đang được nới lỏng, hạn chế lo âu. Nhiều người lo lắng virus đâu đó trong không khí khi xe ngoài đường tăng lên. Người lo lây qua đồ ăn, lây qua hàng ship; người thì lo lây khi đi tiêm chủng. Theo Bác sĩ, nguồn lây Covid-19 hiện tại vẫn vậy. Mọi người đừng suy nghĩ thêm nguồn lây. Trước sau gì cũng do hít thở và qua trung gian là bàn tay đưa lên vùng mũi, miệng mà thôi.

Người dân cũng đừng đổ lỗi nguồn lây nhiễm cho đồ vật. Vì không ai đưa tiền hay gói hàng lên mũi, miệng mình. Những thiết bị đo huyết áp, bàn ghế ở điểm tiêm chủng cũng không trực tiếp tiếp xúc với mũi, miệng. Những hành lang, nút bấm thang máy cũng thế, nếu lau chùi thường xuyên sẽ hạn chế bớt virus. Nói đi nói lại thì cũng tại bàn tay mình mang virus lên mặt mà thôi, rửa tay là xong hết. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác phòng bệnh truyền nhiễm và cũng là chuyên gia tư vấn việc phòng bệnh cho Bộ Y tế. Khi người F0 ho, nói chuyện chỉ có những giọt bắn li ti được giải phóng, lơ lửng trong không khí ít lâu. Nếu đi vào một nhà vệ sinh hẹp mà không khẩu trang thì coi chừng bị lây nhiễm. Nếu đi vào một hành lang kín, một căn phòng kín mà F0 vừa đi qua hay đang ở bên trong, những giọt bắn li ti từ F0 còn đầy trong không khí thì có thể bị nhiễm bệnh từ đây.

Không có chuyện virus lây qua không khí và dính bệnh tại điểm tiêm ngừa hay trên đường. "Không khí bay khắp nơi thì bây giờ thế giới chắc cũng phải vài tỉ người mắc bệnh rồi" - Bác sĩ Trương Hữu Khanh chia sẻ thêm. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh thì nguồn lây Covid-19 vẫn vậy. Người dân đừng suy nghĩ thêm nguồn lây. Trường hợp nếu ở trong không gian thông khí, những giọt bắn li ti mang virus đó sẽ bay ra ngoài cửa sổ, sẽ nhanh chóng bị làm loãng đến mức không còn lây bệnh được, virus cũng chết theo ngay. Ở tầm gần dưới 2 mét, trạng thái lơ lửng của những giọt bắn li ti hay các giọt bắn lớn văng trực tiếp đủ để bay qua khoảng không giữa 2 người. Song, từ nhà này sang nhà kia, ở ngoài đường thông thoáng thì khó lắm, càng khó lây nếu chúng ta mang khẩu trang. Tuy nhiên, với những trường hợp trong nhà có người cao tuổi, mắc bệnh nền, chưa chủng ngừa đủ hoặc mới vừa được tiêm vắc-xin mũi 2 phải lưu ý với những nguồn lây cơ bản trên. Bên cạnh đó, cần giữ tinh thần lạc quan và lối sống lành mạnh. Khi lạc quan, hệ miễn dịch sẽ mạnh hơn, các tế bào miễn dịch phản ứng hiệu quả đối với các vi rút hoặc vi trùng xâm nhập.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Cần bình tĩnh nếu phải đi sinh khi là F0 Trong bối cảnh dịch bệnh COVID- 19, rất nhiều phụ nữ bị F0 ngay trước và sau khi sinh đang gặp phải rất nhiều những nỗi lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-si-truong-huu-khanh-nguon-lay-covid-19-van-vay-dung-tu-tim-kiem-them-nguon-lay-nhiem-425622.html