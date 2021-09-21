Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Người có 'thẻ xanh' vì từng là F0 an toàn hơn đối tượng có 'thẻ xanh' nhờ tiêm đủ vaccine

F0 "thẻ xanh" cũng có thể tham gia các hoạt động tình nguyện liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân Covid-19 an toàn, với mức bảo hộ cho phép.

Theo Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho hay, nếu để xếp hạng mức độ an toàn trong cộng đồng hiện nay thì F0 khỏi bệnh và đã đủ 28 ngày từ khi mắc bệnh sẽ được xếp vị trí đầu về mức an toàn. Nhiều người còn lăn tăn chuyện những F0 này tái nhiễm, sẽ không có chuyện đó. Các tình huống tái dương tính trước đây đã được phân tích rõ, chỉ là tống xác virus, mà xác thôi thì sẽ không lây và không gây bệnh lại.

Theo nguồn tin từ Người lao động, đối tượng F0 đã khỏi bệnh là an toàn nhất vì họ không bệnh lại nên cũng không lây cho ai, trong khi người "thẻ xanh" vắc-xin vẫn có thể bệnh dù nguy cơ thấp hơn nhiều và cũng ít lây hơn nhiều.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác phòng bệnh truyền nhiễm.

Với những trường hợp này không cần xét nghiệm định lượng kháng thể F0 đã khỏi bệnh, vì bệnh xong là đã có kháng thể. Đừng bận tâm chuyện bệnh ít ngày, bệnh mà không có triệu chứng gì thì không tạo được kháng thể. Điều đó chắc chắn không đúng vì sức đề kháng của mình mạnh, mình tạo ra kháng thể tốt thì mình mới khỏi bệnh nhẹ nhàng hơn người ta. Đối với bệnh này về cơ bản vẫn sẽ tự khỏi, các biện pháp điều trị chỉ là để giải quyết triệu chứng và biến chứng, thuốc kháng virus cũng chỉ hỗ trợ một phần. Để qua khỏi cơn bệnh, chính là cơ thể bạn tự chiến đấu, tự sinh ra kháng thể.

Người có "thẻ xanh" từng là F0 của Covid-19 có thể an tâm khi ra ngoài hay đi làm, cũng không cần lo lắng chuyện mình tái nhiễm mà mang bệnh về lây cho những thành viên gia đình chưa bị bệnh. Tuy nhiên vẫn phải chú ý việc rửa tay, nhất là khi trong nhà có người thuộc đối tượng nguy cơ mà chưa tiêm đủ 2 mũi, vì khả năng mình mang virus trên bàn tay chạm vào lan can, tay nắm cửa... trong nhà. Vì vậy, sau khi đi từ ngoài về nhà cần rửa tay trước, rồi hãy làm những việc khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-si-truong-huu-khanh-nguoi-co-the-xanh-vi-tung-la-f0-an-toan-hon-doi-tuong-co-the-xanh-nho-tiem-du-vaccine-425860.html