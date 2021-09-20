Ban hành công điện quán triệt xét nghiệm và phòng chống dịch khi thực hiện giãn cách, đẩy mạnh giãn cách xã hội

Bộ Y tế đã ký ban hành công điện về việc quán triệt công tác xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.

Ngày 19/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Công điện 1436/CĐ- BYT về việc quán triệt công tác xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố cả nước. Theo công điện phải xét nghiệm dứt điểm theo từng địa bàn. Đảm bảo không để lây nhiễm chéo khi thực hiện lấy mẫu. Nguồn tin từ Sức Khỏe & Đời sống cho hay, Bộ Y tế cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ- Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 về việc quán triệt công tác xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội; tiếp theo Công điện 1409/CĐ-BYT, Bộ Y tế- cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

Tại Công điện 1409 nhấn mạnh thần tốc xét nghiệm là then chốt, quan trọng nhằm sớm kiểm soát dịch. Đối với các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (vùng đỏ, vùng cam) phải xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn 3 lần trong 7 ngày, ưu tiên sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh để bóc tách ngay các trường hợp F0 nhằm cách ly nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời. Có thể kết hợp xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xét nghiệm Realtime RT-PCR (RT-PCR). Khẩn trương tổ chức triển khai các chỉ đạo, kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công điện số 1409/CĐ- BYT và phổ biến đến tất cả các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Tại Công điện 1436 của Bộ Y tế cũng nêu rõ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của các tỉnh, thành phố trên cơ sở kết quả thực hiện, quyết định việc nới lỏng giãn cách xã hội theo nguyên tắc thực hiện có lộ trình và hạ dần cấp độ nguy cơ từng bước, chắc chắn. Tập trung thực hiện tại các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm, kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, vướng mắc còn tồn tại. Trước đó, theo nội dung Công điện số 1409 do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long ký ngày 15/9, nhấn mạnh khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phải xác định được phạm vi, quy mô giãn cách theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể (thôn, xóm, tổ, ấp, khu phố…). Công điện số 1409 nhấn mạnh khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phải xác định được phạm vi, quy mô giãn cách theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất. Mục tiêu của thực hiện giãn cách là phải kiểm soát dịch nhanh nhất có thể (trong thời gian 14 ngày). Triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp bao gồm: - Thực hiện nghiêm việc giãn cách; - Đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân, không để thiếu ăn, thiếu mặc; -Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp về y tế như xét nghiệm, điều trị, tiêm chủng, đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; - Đảm bảo an dân, an ninh, an toàn trật tự xã hội, đồng thời tuyên truyền, vận động và huy động người dân tham gia công tác phòng, chống dịch.

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