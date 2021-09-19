TP.HCM: Số lượng shipper hoạt động tăng 5 lần, xét nghiệm COVID- 19 bị quá tải

Khi Sở Công Thương cho phép tăng số lượng và thời gian xét nghiệm cho shipper lên gấp 5 lần, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và trạm y tế lưu động quận, huyện đã bị quá tải.
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Theo nguồn tin Pháp luật, tại họp báo chiều 19/9, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, từ 31/8 -16/9, lượng shipper hoạt động chỉ quanh con số 20.000 người, tới 17/9 đã tăng lên 24.200 shipper hoạt động trong tổng số 26.000 shipper đăng ký hoạt động. Ngày 18/9, số shipper đăng ký lên 33.500 người, ngày hôm nay lên tới 82.160 shipper đăng ký hoạt động.
“Do đó, Sở đã có thông tin đề xuất Sở Y tế hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xét nghiệm cho lực lượng này. Chúng tôi cũng đăng ký ở mức 92.000 shipper hoạt động", ông Phương nói.
Trao đổi về nội dung này, Chánh Văn Phòng Sở Y tế TP Nguyễn Thị Huỳnh Mai thông tin thời gian qua Sở Y tế phối hợp Sở Công thương hỗ trợ xét nghiệm miễn phí cho 17.800 shipper (thời gian từ 31-8 đến 6-9) và đã đáp ứng cho lực lượng shipper.
"Trước đó, số test nhanh đáp ứng đủ cho khoảng 20.000 shipper hoạt động, nhưng khi shipper đăng ký tăng vọt khiến các trạm y tế quá tải. Khi tăng số lượng và thời gian xét nghiệm cho shipper tăng lên 5 lần khiến Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố và các trạm y tế lưu động cũng bị lúng túng", bà Mai nói.
Bà Huỳnh Mai cho biết thêm, hiện số trạm y tế lưu động tăng lên 501 trạm để hỗ trợ chăm sóc F0, xét nghiệm và tiêm vaccine.
Với 501 trạm y tế lưu động tại TP hiện có, Sở Y tế đang phối hợp HCDC, Trung tâm Y tế các quận huyện để hỗ trợ thêm cho hoạt động này từ thời gian 5 đến 6 giờ sáng. Bà Mai lưu ý các shipper cần đến vào khung giờ quy định để tạo điều kiện cho lực lượng xét nghiệm giải quyết hết, dành thời gian còn lại trong ngày xử lý những việc khác.