TP.HCM: Tuyệt đối không có chuyện chi tiền để nhận tro cốt bệnh nhân tử vong do COVID-19 về nhà sớm

Xã hội 18/09/2021 21:38

Có thời điểm, số lượng ca tử vong cao nên thời gian đưa đi xử lý hỏa táng có lúc còn chậm, nhưng không có chuyện phối hợp với một số cơ sở mai táng để nhận tiền của người thân các nạn nhân tử vong do COVID-19.

Nguồn tin từ TTXVN cho hay, chiều 18/9, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư Lệnh TP.HCM khẳng định không có việc lực lượng quân sự phối hợp với các cơ sở mai táng nhận tiền gia đình của các nạn nhân tử vong do COVID-19 để được xử lý và đưa tro cốt về sớm nhất.

“Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng quân nhân TP Hồ Chí Minh tuyệt đối không nhận tiền của người nhà hay thân nhân của người tử vong do COVID-19 với lời hứa hẹn đưa tro cốt người tử vong về sớm nhất”. Thượng tá Nguyễn Thanh Phong nói.

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 Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ảnh: VOV

Thông tin tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID tại TP.HCM, đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết hiện nay trên địa bàn TP có một số người tự xưng là nhân viên của các cơ sở mai táng, gợi ý với gia đình có người thân qua đời do COVID- 19 nộp tiền để họ phối với lực lượng quân sự để được nhận tro cốt của người thân sớm nhất.

Tuy nhiên, đơn vị tuyệt đối không phối hợp với bất kỳ cơ sở mai táng nào để nhận tiền của người nhà, thân nhân của người tử vong do COVID-19.

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Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đưa tro cốt bệnh nhân mất vì COVID-19 về tận nhà. Ảnh: TTXVN

Theo Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM, thời gian qua đơn vị này được TP giao nhiệm vụ đảm nhiệm việc tiếp nhận, lưu giữ, quản lý hỏa táng và vận chuyển tro cốt của người tử vong do COVID-19 về với gia đình. Bộ Tư lệnh TP.HCM xác định đây là một nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa đối với những người đã khuất cũng như đối với các gia đình có nạn nhân tử vong. Xuất phát từ những mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện chặt chẽ, chu đáo, thực hiện nghiêm túc các quy trình.

“Xuất phát từ mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ, Ban lãnh đạo Đảng ủy chỉ đạo lực lượng tổ chức, thực hiện chặt chẽ, chu đáo theo quy trình. Tuy nhiên, có những thời điểm, số lượng người tử vong tăng cao dẫn đến sự chậm trễ khi trao tro cốt cho người thân của các nạn nhân tử vong vì COVID-19”, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong nói.

Đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng khuyến cáo người dân khi gặp trường hợp trên cần bình tĩnh, suy xét tránh để người xấu lợi dụng. Với tỷ lệ bệnh nhân tử vong như hiện nay, công tác này được thực hiện tương đối nhanh. Thời gian tới, lực lượng vũ trang thành phố sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn, làm hết trách nhiệm của mình để tạo niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố.

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Từ khóa:   thông tin bệnh nhân tử vong Mai táng bệnh nhân Covid COVID-19

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