Sáng 18/9: Cả nước hơn 5.500 ca COVID-19 nặng đang điều trị

Tin y tế 18/09/2021 08:20

Tính đến nay, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.505 ca, trong đó, thở máy xâm lấn 862, ECMO 33 ca.

Theo nguồn tin từ Sức khỏe & Đời sống cho biết, thống kê sơ bộ của Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam có 667.650 ca mắc COVID-19, trong đó 433.465 trường hợp đã được chữa khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có hơn 5.500 ca nặng; TP Hồ Chí Minh đã tiêm hơn 8,56 triệu mũi vaccine COVID-19.

Theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 667.650 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.786 ca nhiễm).

Sáng 18/9: Cả nước hơn 5.500 ca COVID-19 nặng đang điều trị - Ảnh 1

Hiện, trong số các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại Việt Nam, có hơn 5.500 ca nặng.

Nếu tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 663.232 ca, trong đó có 430.691 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hiện có 14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình.

Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai.

Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (326.795), Bình Dương (173.086), Đồng Nai (38.081), Long An (29.843), Tiền Giang (12.760).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

Ngày 17.9, thêm ngày: 9.914 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 433.465.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.505 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.507

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 972

- Thở máy không xâm lấn: 131

- Thở máy xâm lấn: 862

- ECMO: 33

Số bệnh nhân tử vong:

Trong ngày 17.9, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 212 ca tử vong tại TP.HCM (166), Bình Dương (28), Long An (2), Tiền Giang (2), Tây Ninh (2), Đà Nẵng (2), Cà Mau (1), Khánh Hòa (1), Bình Thuận (1), Đồng Tháp (4), Cần Thơ (1), Bình Định (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 250 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.637 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Hà Nội: Phát hiện 3 ca mắc COVID-19, trong đó có một bé trai 3 tuổi

Hà Nội: Phát hiện 3 ca mắc COVID-19, trong đó có một bé trai 3 tuổi

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 16/9 đến 6h ngày 17/9, Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 tại khu cách ly.

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