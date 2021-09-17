Hà Nội: Phát hiện 3 ca mắc COVID-19, trong đó có một bé trai 3 tuổi

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 16/9 đến 6h ngày 17/9, Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 tại khu cách ly.

Dẫn tin từ Sức khỏe và Đời sống, sáng 17/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong 12 giờ qua Hà Nội phát hiện thêm 3 ca mắc COVID-19 mới đều ở khu cách ly.

Các bệnh nhân Covid-19 là người huyện Thanh Trì, thuộc chùm ca F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Người đầu tiên tên N.H.S, nam, sinh năm 1979, địa chỉ: 3/120 Khu tập thể Cao đẳng Kinh tế, xã Tả Thanh Oai. Anh S là F1 của ca Covid-19 N.T.G, từ ngày 7/9 đã chuyển cách ly tập trung.

Trường hợp thứ hai tên N.T.L.A, nữ, sinh năm 1988, ở P2201 Tứ Hiệp Plaza, xã Tứ Hiệp. Chị A là F1 của F0 N.T.M, chuyển cách ly tập trung từ ngày 31/8.

Trường hợp thứ ba tên N.H.D, nam, sinh năm 2018, ở thôn Đại Khang, xã Hữu Hòa. Cháu bé là F1 (con) của F0 N.H.T, ngày 31/8 được chuyển vào khu cách ly tập trung.

Tính từ ngày 8/9 đến nay, Hà Nội lấy được tổng 4.255.316 mẫu (2.965.789 mẫu PCR, 1.289.527 test nhanh), phát hiện 21 ca dương tính. Ảnh minh họa - Internet

Như vậy tính từ đầu đợt dịch thứ tư (ngày 27/4) đến nay, Hà Nội đã phát hiện tổng cộng 3.875 bệnh nhân Covid-19, gồm 1.596 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.279 người tại khu cách ly, khu vực phong tỏa. Riêng huyện Thanh Trì có 386 bệnh nhân.

Trong ngày 16/9, toàn thành phố đã lấy 57.788 mẫu xét nghiệm. Tính từ ngày 8/9 đến nay, Hà Nội lấy được tổng 4.255.316 mẫu (2.965.789 mẫu PCR, 1.289.527 test nhanh), phát hiện 21 ca dương tính. Các mẫu dương đã được Sở Y tế Hà Nội công bố trong các bản tin gần đây.

Thực hiện kế hoạch 206/KH-UBND ngày 8/9/2021 của UBND TP. Hà Nội về việc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine phòng, chống CIVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố, trong ngày 16/9, toàn Thành phố đã lấy 57.788 mẫu xét nghiệm. Tính từ ngày 8/9 đến nay, toàn Thành phố đã lấy được tổng 4.255.316 mẫu (2.965.789 mẫu RT-PCR, 1.289.527 test nhanh), phát hiện 21 ca dương tính virus SARS-CoV-2.

Hàm lượng kháng nguyên trong vaccine Vero Cell của Trung Quốc không đồng nhất là do đâu? Đại diện Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế khẳng định, hàm lượng kháng nguyên của các lô vắc-xin Vero Cell nằm trong khoảng cho phép là đạt yêu cầu.

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