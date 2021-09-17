Hiệu quả miễn dịch bất ngờ của vaccine Moderna: Miễn kéo dài ít nhất 6 tháng, người đã tiêm vaccine không cần tới mũi nhắc lại thứ ba?

Vaccine Moderna của Mỹ sản xuất đã được chứng minh an toàn, hiệu quả cao ngăn chặn Covid-19, có thể giúp người được chủng ngừa duy trì miễn dịch kéo dài.

Vaccine Moderna (còn có tên khác là Skipevax hay mRNA-1273) là loại vaccine phòng Covid-19 được sản xuất theo công nghệ mới sử dụng vật chất di truyền RNA cho hiệu quả phòng bệnh lên tới 94.1%, hiện vaccine Moderna được FDA và EUA công nhận.

Mới đây, theo nghiên cứu trên tạp chí khoa học Science, miễn dịch sản sinh do vaccine của Moderna kéo dài ít nhất 6 tháng và không có dấu hiệu gì cho thấy người đã tiêm vaccine cần tới mũi nhắc lại thứ ba. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng, dấu mốc 6 tháng là quan trọng bởi đó là khi trí nhớ miễn dịch thực sự hình thành.

Vắc xin Moderna.

Mặc dù vaccine của Moderna dẫn tới đáp ứng miễn dịch mạnh trong ít nhất 6 tháng nhưng nhiều khả năng quá trình này có thể kéo dài hơn.

Các nhà khoa học cho biết, trí nhớ miễn dịch mạnh có được từ vaccine Moderna tồn tại ở tất cả các độ tuổi tham gia nghiên cứu, bao gồm cả người trên 70 tuổi - nhóm tuổi được cho là dễ bị tiến triển nặng.

Giáo sư Shane Crotty tại Viện Miễn dịch học La Jolla (Mỹ) cho hay: "Trí nhớ miễn dịch rất ổn định và điều đó thật ấn tượng. Đây là một chỉ số tốt cho tính bền vững của vaccine mRNA".

Vắc xin Covid-19 của Moderna cho hiệu quả phòng bệnh lên đến 94.1%.

Theo VNVC cho biết, đối tượng được sử dụng vaccine Moderna

1.Đối tượng nên tiêm ngừa vắc xin mRNA-1273 của Moderna

Vắc xin phòng Covid-19 của Moderna phát triển được sử dụng ở người từ 18 tuổi trở lên.

2.Đối tượng không nên tiêm ngừa

Người có phản ứng dị ứng nặng sau khi tiêm liều đầu tiên của vắc xin mRNA-1273.

Người đã có phản ứng dị ứng nặng với bất kỳ thành phần của vắc xin này.

Đến nay, vaccine mRNA-1273 chưa được nghiên cứu ở cả trẻ em và phụ nữ mang thai. Song, Moderna dự kiến sẽ sớm tiến hành thử nghiệm vắc xin Covid-19 trên 3.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Ảnh: Tổng hợp

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hieu-qua-mien-dich-bat-ngo-cua-vaccine-moderna-mien-keo-dai-it-nhat-6-thang-nguoi-da-tiem-vaccine-khong-can-toi-mui-nhac-lai-thu-ba-424846.html