Hà Nội: 19 quận, huyện được mở hàng quán bán mang về

Xã hội 16/09/2021 12:28

Các quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc cộng đồng sẽ được nới lỏng một số dịch vụ từ 12h ngày 16/9.

Theo Sức khỏe & Đời sống, chiều 15/9, UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành Văn bản về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ 12h ngày 16/9 đối với địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (từ thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố) được hoạt động một số cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

Cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng;

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Hà Nội: 19 quận, huyện được mở hàng quán bán mang về - Ảnh 1
Từ 12h trưa mai, 19 quận, huyện, thị xã được nới lỏng một số dịch vụ. 

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 6/9 đến nay có 19 quận, huyện (trong tổng số 30 đơn vị hành chính ở cấp này) không ghi nhận ca mắc cộng đồng, gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa và Tây Hồ.

Hà Nội: 19 quận, huyện được mở hàng quán bán mang về - Ảnh 2
Bức tranh cổ động công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thành phố Hà Nội yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo sự quản lý, giám sát, kiểm tra của chính quyền địa phương. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với nhân viên, thực hiện 5K; quét mã QR bắt buộc với khách đến mua hàng, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tại cơ sở; hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp.

Chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Đồng thời đánh giá, phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp với từng vùng để bảo vệ vững chắc "vùng xanh”, "xanh hóa vùng vàng”, “thu hẹp vùng đỏ”; rà soát các khu vực phong tỏa để thu hẹp quy mô, đảm bảo thực hiện nghiêm, thực chất việc cách ly y tế trên địa bàn.

Thống kê trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 24/7 đến nay), Hà Nội có 3.856 ca, trong đó 1.596 ca mắc ngoài cộng đồng và 2.260 ca là các trường hợp đã cách ly.

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Từ khóa:   Hà Nội Covid-19 Covid Hà Nội Hà Nội chống dịch

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