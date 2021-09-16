Bác sĩ Trương Hữu Khanh bàn về việc học online của trẻ: 'Hư mắt, hư tai hết. Cẩn thận!'

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhiều phụ huynh lo lắng khi năm học mới của các con bắt đầu bằng việc học trực tuyến tại nhà. Vậy cần làm gì để trẻ không bị hại mắt, hại tai và đau đầu khi phải tiếp xúc liên tục với thiết bị điện tử nhiều giờ?

Mới đây trên trang cá nhân, Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đã có những lời khuyên ý nghĩa về việc học trực tuyến của trẻ trong mùa dịch. Cụ thể bác sĩ viết: "Đã nhiều trẻ học online than đau tai, đau đầu, ngứa mắt, nháy mắt. Hạn chế dùng tai nghe. Giữ không gian yên lặng để trẻ học, cần thì gắn thêm loa ngoài. Nếu có thể không dùng điện thoại học online. Nếu có thể không dùng máy tính bảng học online. Nếu có thể dùng màn hình to nhất. Nếu có thể chuyển sang màn hình ti vi. Không chơi game sau giờ học, bớt ti vi sau giờ học, tìm món thể dục và thư giãn khác sau giờ học. Hư mắt hư tai hết, cẩn thận".