Bác sĩ Trương Hữu Khanh bàn về việc học online của trẻ: 'Hư mắt, hư tai hết. Cẩn thận!'

Tin y tế 16/09/2021 16:15

Bên cạnh những bất tiện về môi trường học tập, thiếu thốn sách vở, đường truyền mạng không ổn định thì các vấn đề ảnh hưởng sức khỏe của trẻ như đau tai, nhức mắt, đau đầu đang là tình trạng chung hiện nay của trẻ.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhiều phụ huynh lo lắng khi năm học mới của các con bắt đầu bằng việc học trực tuyến tại nhà. Vậy cần làm gì để trẻ không bị hại mắt, hại tai và đau đầu khi phải tiếp xúc liên tục với thiết bị điện tử nhiều giờ?

Mới đây trên trang cá nhân, Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đã có những lời khuyên ý nghĩa về việc học trực tuyến của trẻ trong mùa dịch. Cụ thể bác sĩ viết: "Đã nhiều trẻ học online than đau tai, đau đầu, ngứa mắt, nháy mắt. Hạn chế dùng tai nghe. Giữ không gian yên lặng để trẻ học, cần thì gắn thêm loa ngoài. Nếu có thể không dùng điện thoại học online. Nếu có thể không dùng máy tính bảng học online. Nếu có thể dùng màn hình to nhất. Nếu có thể chuyển sang màn hình ti vi. Không chơi game sau giờ học, bớt ti vi sau giờ học, tìm món thể dục và thư giãn khác sau giờ học. Hư mắt hư tai hết, cẩn thận".

Bác sĩ Trương Hữu Khanh bàn về việc học online của trẻ: 'Hư mắt, hư tai hết. Cẩn thận!' - Ảnh 1
Những chia sẻ hữu ích của Bác sĩ Trương Hữu Khanh trên trang cá nhân.

Việc mắt tập trung với các thiết bị điện tử trong thời gian dài dễ gây ra hội chứng khô mắt, mỏi mắt. Ở trẻ em hay có tình trạng nóng mắt, ngứa mắt, chảy nước mắt, thậm chí có lúc bị mờ nhòa, nhìn một mà ra hai, ba hình. Đối với việc học online bằng điện thoại di động, mức độ tác hại có thể sẽ nhiều hơn vì kích thước nhỏ.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh bàn về việc học online của trẻ: 'Hư mắt, hư tai hết. Cẩn thận!' - Ảnh 2
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM).  
Bác sĩ Trương Hữu Khanh bàn về việc học online của trẻ: 'Hư mắt, hư tai hết. Cẩn thận!' - Ảnh 3
Phía dưới bình luận nhiều người bày tỏ sự biết ơn và chia sẻ những câu chuyện học online của con trẻ với Bác sĩ Trương Hữu Khanh. 

Nếu như cách đây hơn một năm, việc làm quen với phương pháp dạy và học trực tuyến còn nhiều bỡ ngỡ thì giờ đây, sau nhiều lần phải tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19, cả học sinh, sinh viên lẫn giáo viên cũng như phụ huynh tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã dần thích nghi với mô hình giáo dục thời dịch bệnh này.

Vì vậy phụ huynh cần lưu ý, khi trẻ đã dành nhiều thời gian cho việc học trực tuyến, phụ huynh nên hạn chế cho trẻ xem thêm các chương trình tivi hoặc chơi game điện tử vì mắt bị điều tiết liên tục sẽ gây ra tình trạng đau đầu. Nên cho trẻ tham gia các hoạt động thể thao tại nhà để tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng trong mùa dịch.

Ảnh: Tổng hợp, chụp màn hình

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