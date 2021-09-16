Điều chỉnh nhiều hoạt động từ 16/9, TP.HCM tiếp tục giãn cách thêm 2 tuần

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 30-9

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, Tối 15-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tại buổi họp báo, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã công bố Văn bản 3072 của UBND TP về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP từ 16 đến 30-9.

Tiếp tục thực hiện việc cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng được phép lưu thông. Giấy đi đường do Công an TP cấp có hiệu lực đến hết ngày 30/9.

Theo đó, UBND TP kéo dài giãn cách xã hội đến ngày 30/9 theo Chỉ thị 16 tăng cường, với phương châm triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp phòng, chống dịch trên từng địa bàn cụ thể.

Thí điểm triển khai việc thực hiện “Thẻ xanh Covid” gắn với mã QR cá nhân. Việc thí điểm vẫn phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc 5K, xét nghiệm kháng nguyên định kỳ. Tuy nhiên, theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT&TT, không phải ai cũng được cấp thẻ xanh. Việc cấp phải theo tiêu chí, nhóm đối tượng và do địa phương quyết định trên cơ sở phối hợp với nhiều bên.

Khẩn trương triển khai gói hỗ trợ hơn 7,5 nghìn tỷ đồng

Chiều 15/9, Sở LĐ-TB&XH đã có Tờ trình gửi UBND TP về đề xuất gói hỗ trợ đợt 3, triển khai sau ngày 15/9.

Đối tượng được nhận gói hỗ trợ đợt 3, gồm: thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống trên địa bàn; người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do mất việc làm, không có thu nhập (không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú); người phụ thuộc trong hộ có hoàn cảnh thật sự khó khăn (cha/mẹ, con và trẻ em) đang sinh sống và có mặt trên địa bàn TP và người lưu trú có hoàn cảnh thật sự khó khăn…

Dự kiến, có khoảng 7,5 triệu người cần được hỗ trợ, với kinh phí khoảng 7.546 tỷ đồng. Mức hỗ trợ dự kiến 1 triệu đồng/người/lần; phương án hỗ trợ chi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi có yêu cầu.

Từ ngày 16-9 đến 30-9, TP HCM vẫn áp dụng giấy đi đường.

Người dân được đi chợ 1 lần/tuần

Đối với các địa bàn đã cơ bản kiểm soát được dịch gồm quận 7, Củ Chi và Cần Giờ, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn các quận, huyện này và Khu Công nghệ cao được thực hiện thí điểm các hoạt động sau:

- Triển khai thực hiện cho phép người dân đi chợ 1 lần/tuần

- Bổ sung các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được hoạt động nhưng phải tuân thủ Bộ tiêu chí an toàn do UBND TP HCM ban hành.

Shipper được phép hoạt động liên quận từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày

Đối với nhân viên giao nhận của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ (shipper) cho phép hoạt động liên quận, huyện và TP Thủ Đức từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày với điều kiện phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 3 người, tần suất 2 ngày/lần. Lực lượng này sẽ được xét nghiệm miễn phí cho đến hết ngày 30-9.

Cho phép các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh (có giấy phép đăng ký kinh doanh) hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày, bao gồm:

Dịch vụ bưu chính, viễn thông; thiết bị tin học văn phòng, thiết bị, dụng cụ học tập;

Dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi; các cơ sở kinh doanh này hoạt động theo phương thức "3 tại chỗ", chỉ bán hàng thông qua đặt trực tuyến.

Từ ngày 16-30/9, shipper được hoạt động liên quận, huyện nhưng phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Điều kiện hoạt động đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình thông tin thêm, đối với nhân viên giao nhận của doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ được phép hoạt động trên địa bàn 1 quận, huyện, TP Thủ Đức. Phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 3 người, tần suất 2 ngày/lần.

Người lao động trực tiếp tại nơi làm việc phải được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin và thực hiện xét nghiệm với tần suất 5 ngày/lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người. Kinh phí xét nghiệm này đều do doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự chi trả.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lĩnh vực nêu trên phải đăng ký với UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn để được cấp Giấy đi đường theo quy định.

Ông Bình cũng cho biết, các công trình xây dựng, giao thông được phép tổ chức thi công trên cơ sở tuân thủ theo Bộ tiêu chí an toàn.