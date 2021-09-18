TP.HCM cấp giấy đi đường xuyên suốt cả ngày thứ 7 và chủ nhật

Xã hội 18/09/2021 10:42

Theo đó, công an các địa phương phải trực cả Thứ Bảy và Chủ nhật để giải quyết vấn đề về cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và giải quyết thủ tục trong ngày.

Tại buổi họp báo chiều 17/9, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê và ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã chủ trì cuộc họp cung cấp thông tin dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Theo nguồn tin Vietnamnet, về vấn đề phản ánh của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ăn uống liên hệ cấp giấy đi đường còn khó khăn. Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP cho biết, cùng ngày Công an Thành phố cũng đã ban hành công văn hướng dẫn số 3679 đến Công an các địa phương. Trong đó yêu cầu Công an các địa phương phải tham mưu cho UBND để có hướng dẫn và có tổ chức tiếp nhận việc giải quyết hồ sơ cho các doanh nghiệp thuộc diện được phép hoạt động.

TP.HCM cấp giấy đi đường xuyên suốt cả ngày thứ 7 và chủ nhật - Ảnh 1Thượng tá Lê Mạnh Hà cũng cho biết Công an TP.HCM đã cấp xuống Công an các địa phương hơn 15.000 giấy đi đường để cấp cho các doanh nghiệp, cá nhân để tổ chức hoạt động. Ảnh: Vietnamnet

Theo nguồn tin VOV giao thông, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm, hiện nay tất cả các chốt kiểm soát của Công an TP.HCM chỉ kiểm tra việc khai báo y tế đối với người đi đường thông qua một app duy nhất là VNEID trên cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư.

Thượng tá cũng cho biết thi thoảng app bị lỗi thì người dân có thể quét mã QR để đăng nhập vào website: suckhoedancuquocgia.gov.vn để khai báo, còn trường hợp đặc biệt nữa thì Công an sẽ kiểm tra giấy đi đường.

TP.HCM cấp giấy đi đường xuyên suốt cả ngày thứ 7 và chủ nhật - Ảnh 2
  Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT. Ảnh: VnExpress

Về giao thông, ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết, hiện nay việc cấp phép luồng xanh qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đến nay cơ bản ổn định.

Về lưu thông sau 30/9, Sở GTVT cũng đã xây dựng Bộ tiêu chí an toàn, làm căn cứ để hoạt động.

Về liên kết giao thông với các tỉnh xung quanh, Sở GTVT cũng đã lập một group zalo với các tỉnh, nhằm nhanh chóng giải quyết vướng mắc khi có sự cố.

Theo ông Bằng, từ ngày 16/9, TP cho phép một số hoạt động mở thêm, shipper đi liên quận, một số cửa hàng vận chuyển hàng hóa… người ra đường đông hơn, tăng khoảng 5%.

Cụ thể, lượng phương tiện lưu thông trung bình cả ngày 16/9 (số liệu tại 100 điểm đo đếm trên 48 tuyến đường chính) giảm 75% so với trung bình ngày thường; tăng 5% so với ngày 15/9; tăng 18% so với ngày thứ năm tuần trước; giảm 18% so với ngày 22/8. 

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