TP.HCM cấp giấy đi đường xuyên suốt cả ngày thứ 7 và chủ nhật

Tại buổi họp báo chiều 17/9, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê và ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã chủ trì cuộc họp cung cấp thông tin dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Theo nguồn tin Vietnamnet, về vấn đề phản ánh của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ăn uống liên hệ cấp giấy đi đường còn khó khăn. Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP cho biết, cùng ngày Công an Thành phố cũng đã ban hành công văn hướng dẫn số 3679 đến Công an các địa phương. Trong đó yêu cầu Công an các địa phương phải tham mưu cho UBND để có hướng dẫn và có tổ chức tiếp nhận việc giải quyết hồ sơ cho các doanh nghiệp thuộc diện được phép hoạt động.