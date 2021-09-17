Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: TP.HCM và một số tỉnh thành chuẩn bị tinh thần sống chung với dịch

Theo nguồn tin Tiền Phong, Phó Thủ tướng cho biết thêm, TP.HCM, Bình Dương và một số tỉnh, thành không thể theo đuổi chiến lược "zero F0", do vậy các địa phương phải sẵn sàng tinh thần "sống chung" với dịch.

Chiều 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch đã chủ trì buổi làm việc giữa Tổ công tác đặc biệt Chính phủ với TP.HCM về phòng, chống dịch COVID-19 sắp tới. Theo Phó Thủ tướng, công tác chống dịch của TPHCM đã đi được những bước rất dài và sẽ chỉ còn một giai đoạn tính bằng tuần để kiểm soát được dịch bệnh, chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TP.HCM "vẽ lại" bản đồ đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến tận tổ dân phố, khu phố và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng, yêu cầu, thời gian tới, TP.HCM cố gắng kiểm soát tốt dịch bệnh, dần mở lại các hoạt động để quay lại trạng thái bình thường mới trên tinh thần "mở lại từng bước, chắc chắn, an toàn".

Để có thể thực hiện được chiến lược này, các địa phương phải dựa trên cơ sở tiêm vắc xin, chuẩn bị đầy đủ thuốc, nhân lực, khả năng điều trị, đồng thời phải tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ nguyên tắc 5K và thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm…

“TP.HCM phải tiếp tục củng cố các kết quả đã đạt được, cố gắng kiểm soát tốt dịch bệnh, dần mở lại các hoạt động để quay lại trạng thái bình thường mới trên tinh thần “mở lại từng bước, chắc chắn, an toàn”. Dứt khoát không được mở lại các hoạt động không an toàn, nhưng nếu an toàn rồi mà không mở lại thì rất lãng phí”, ông Đam nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi làm việc của Tổ công tác đặc biệt về phòng chống dịch của Chính phủ với lãnh đạo TPHCM - Ảnh: Tiền Phong

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, phương châm của Thành phố trong tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 16/9 đến ngày 30/9 là ”triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp phòng, chống dịch trên từng địa bàn cụ thể”.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, quan điểm của Thành phố khi mở lại các hoạt động kinh doanh là những gì chưa chắc chắn để làm quy mô rộng rộng thì cho thí điểm để đánh giá.

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Theo báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết qua 3 tuần thực hiện giãn cách tăng cường, các quận, huyện, TP. Thủ Đức đã từng bước mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, đạt kết quả tốt.

Qua các đợt xét nghiệm, tỉ lệ ca nhiễm mới giảm dần ở các vùng đỏ, vùng cam. Công tác thu dung, điều trị F0, tỉ lệ cấp cứu, tử vong giảm mạnh.Thành phố đã tập trung tiêm vắc xin mũi 1 đạt 92% đối tượng theo quy định của Bộ Y tế, mũi 2 đạt 24%, chỉ còn đủ vắc xin tiêm trong ngày mai (17/9).

Theo ông Mãi, ba vấn đề nổi lên hiện nay của TP.HCM là tập trung điều trị, giảm tử vong, bảo đảm an sinh xã hội, chi trả hỗ trợ kịp thời cho những đối tượng cần trợ giúp; sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc khôi phục, mở lại các hoạt động sản xuất và khả năng cân đối ngân sách, nguồn kinh phí phục vụ chống dịch…

Ông Mãi cho hay, sắp tới, TP sẽ dồn lực xét nghiệm, xử lý dứt điểm từng vùng đỏ và chuẩn bị kế hoạch mở lại, phục hồi các hoạt động kinh tế. TP mong muốn có thêm nguồn vắc xin để tiêm mũi 2 cho người dân.

"TP sẽ tập trung xét nghiệm để bảo vệ, mở rộng vùng xanh, mở lại các hoạt động trong vùng xanh. Thành phố đã bàn rất kỹ phương án mở lại hoạt động các khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng bảo đảm nhà máy xanh, nơi cư trú xanh, công nhân xanh", ông Mãi thông tin.