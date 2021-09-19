TP.HCM : Chỉ cần tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 là đủ điều kiện cấp 'thẻ xanh'

Tin y tế 19/09/2021 13:02

Ngành y tế TP.HCM cho hay, chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin (đối với vắc xin phải tiêm 2 mũi) và phải ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly sẽ đủ điều kiện có thẻ xanh COVID.

Theo nguồn tin Lao động, chiều ngày 18/9, Sở Y tế có buổi họp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm thống nhất quan điểm tham mưu với UBND TPHCM về triển khai thí điểm áp dụng "thẻ xanh COVID-19" trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố. 

Qua cuộc họp, Sở Y tế báo cáo UBND TP nêu quan điểm của ngành y tế về việc thí điểm “Thẻ xanh COVID”. Cụ thể, theo kế hoạch triển khai thí điểm “Thẻ xanh COVID” trong giai đoạn phục hồi kinh tế đã có tác động tích cực và khích lệ người dân đồng thuận tiêm chủng vaccine. Do đó, kế hoạch này cần tiếp tục hoàn thiện để triển khai thí điểm trong thời gian tới.

TP.HCM : Chỉ cần tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 là đủ điều kiện cấp 'thẻ xanh' - Ảnh 1
Chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin là có điều kiện thẻ xanh COVID.

Thẻ xanh COVID được xem là một hình thức công nhận cho người đã có miễn dịch với virus SARS-CoV-2. Người có thẻ xanh COVID sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh hoặc giảm nguy cơ chuyển nặng. Tuy nhiên, người có thẻ xanh COVID không đồng nghĩa với xác nhận cá nhân sẽ không lây nhiễm virus cho người khác.

Điều kiện để có thẻ xanh COVID, ngành y tế TP cho rằng chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin (đối với vắc xin phải tiêm 2 mũi) và phải ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly.

Tuy nhiên, người có thẻ xanh COVID vẫn phải tuân thủ 5K và làm xét nghiệm định kỳ theo quy định.

TP.HCM : Chỉ cần tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 là đủ điều kiện cấp 'thẻ xanh' - Ảnh 2
 Quận 7 vừa triển khai thực hiện cuộc sống “bình thường mới” khi đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Ảnh: Người lao động

Ngoài ra, Sở Y tế cũng kiến nghị chỉ dùng một thuật ngữ thẻ xanh COVID và thống nhất với Sở Thông tin và truyền thông tích hợp trên ứng dụng Y tế HCM nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khai báo đã tiêm vắc xin, kết quả xét nghiệm và khai báo y tế.

Ứng dụng này sẽ hiện rõ đã tiêm 1 mũi hay 2 mũi. Khởi đầu sẽ triển khai thí điểm trên địa bàn Quận 7 để đánh giá tính hiệu quả trước khi nhân rộng

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Từ khóa:   thẻ xanh thẻ xanh covid Tiêm vaccine phòng Covid-19

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